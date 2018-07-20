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Больше въездов, больше парковок, а территорию укрепят щебнем — Тверская область готовится к «Нашествию»
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Больше въездов, больше парковок, а территорию укрепят щебнем — Тверская область готовится к «Нашествию» 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Две недели осталось до начала 13-го фестиваля «Нашествие», который в этот раз пройдет в Большом Завидово Тверской области. Фестиваль будет продолжаться с 3 по 5 августа.
Опыт прошлого года заставил власти пересмотреть систему организации фестиваля. В 2018 году количество въездов на парковки увеличится до 14, да и самих парковок теперь будет больше — 4. Территорию укрепят щебнем, и организуют дежурство эвакуационного транспорта. Также станет больше входных групп для зрителей.
Кроме эвакуаторов на фестивале будут дежурить медики, полицейские, спасатели, Росгвардия, ОМОН и представители частных охранных предприятий.
Площадку, где будет проходить «Нашествие» обработали противоклещевыми препаратами. Там проверили воду, скосили траву и убрались.
На «Нашествии» свою продукция представят более 20 тверских предприятий. Кроме того, откроется информационный центр Министерства туризма Тверской области, где гости смогут выбрать готовые туры по региону.
На фестивале будут работать ЗАГС и РокПрачечная.
Помимо этого запланированы культурные, спортивные и образовательные мероприятия, мастер-классы, будут обустроены детские площадки, откроется выставка военной техники. Состоится авиашоу пилотажной группы «Витязи». Всего на «Нашествии-2018» будет работать свыше 40 интерактивных зон и развлекательных площадок.
На фестивале на трех сценах выступят 150 музыкальных групп. Ожидается, что в этом году на «Нашествие» приедут более 200 000 гостей.
Совместно с Благотворительным фондом Владимира Высоцкого в рамках фестиваля пройдёт этап Всероссийского конкурса для молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест».
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