Путин высказал свое мнение по поводу закона о повышении пенсий

Благодарность от президента. Владимир Путин сегодня лично отметил главного тренера сборной России по футболу за выступление команды на чемпионате мира. Слово «спасибо» прозвучало и в адрес волонтеров, которые работали на мундиале. Все это произошло в Калининграде , где президент провел совещание о развитии спорта в стране. Подробнее — корреспондент телеканала «МИР 24» Маргарита Гырылова . По телефону они общались не раз. А вот так, в живую, впервые после чемпионата.

«Вам спасибо большое за работу на чемпионате. Видел, как вы переживали. Ребята старались. Они работали на поле. У нас был слоган: «Играть сердцем». Как в любви, так и в футболе: без страсти не бывает», — сказал Путин.

Воспитанники спортивных школ. В будущем, возможно, игроки сборной. Черчесов сегодня смотрел их игру. Владимир Путин подарил автограф и фото на память.

В Калининград президент прилетел на совещание по спорту. С волонтерами разговор вышел иным. Путина спросили, как он относится к закону о повышении пенсий.

«Этот вопрос касается многих, и не вчера возник. Он обсуждается на протяжении многих лет. И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают. Какой вариант мне нравится? Я и тогда, и сейчас говорю, никакой. Мне никакой вариант не нравится с повышением возраста», — сказал Путин.

Владимир Путин отвечал долго и рассудительно. Решение правительства не было спонтанным. Вдумчиво изучали протоколы 56 года — тогда утверждали возраст выхода на пенсию. Средняя продолжительность жизни едва превышала 50 лет. Сейчас средний возраст россиян иной — 73 года.

«На пять пенсионеров приходится шесть работающих, ситуация будет меняться. Их количество будет сокращаться. И наступит момент, довольно быстро, когда количество работающих сравняется с количеством неработающих и будет уменьшаться. И тогда либо пенсионная система лопнет, либо бюджет. Я, конечно, должен послушать все мнения, все точки зрения на этот счет. Если совсем ничего не делать и если дело дойдет до каких-то тяжелых последствий для пенсионной системы либо для бюджета, из которого мы сейчас финансируем, то, во-первых, нам придется всегда держать на низком уровне доходы пенсионеров, и они будут все время пополнять число так называемых бедных людей, а мы должны повышать доходы людей для того, чтобы число бедных у нас сокращалось», — заявил Путин.

Вопрос президенту задала Людмила Харева. Наши журналисты на мундиале уже снимали ее за работой на «Калининград Арене». Она — самая старшая в группе волонтеров. В 86 лет вызвалась помогать болельщикам. Бросила дачу и приехала трудиться наравне с молодежью.

Людмила Харева в совершенстве владеет испанским языком. В дни чемпионата доказала, таким как она года не беда.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ