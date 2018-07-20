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Ёжик-путешественник стал дико популярным в Сети
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Ёжик-путешественник стал дико популярным в Сети 

Ридус 1 час назад
Знакомьтесь, это Мистер Поки — ёжик, который путешествует побольше некоторых людей. Родился колючий зверёк в столице Норвегии — городе Осло. Его хозяйка — заядлая путешественница и практически во все поездки берёт своего питомца с собой. В каждом новом месте девушка делает трогательные снимки ёжика, которые выкладывает в Instagram, ставший за последние месяцы невероятно популярным. За перемещениями и приключениями счастливого ежа следит уже более 650 тысяч пользователей со всего мира. Многие из них признаются, что немного завидуют колючему страннику и тоже мечтают так много путешествовать.
Ранее «Ридус» рассказывал драматично-ироничную историю про то, как полицейские нашли двух налакавшихся ликёра ежей-пьяниц и спасли их от похмелья.
Также защитники природы отыскали ёжика, который настолько растолстел, что уже не мог свернуться в клубок. Колючего толстячка взяли под контроль и сразу посадили на диету.
Кстати, возможно ежи смогут однажды переплюнуть котиков по популярности. По крайней мере, попытаются.
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