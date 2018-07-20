В одном из сел Мордовии не восстанавливают упавший столб ЛЭП 

Телеграм-канал «Доска позора» сообщает, что в селе Вырыпаево Ромодановского района Мордовии около недели назад упал столб линии электропередачи. Несмотря на то что местные жители подавали многочисленные заявки в энергетическую компанию, ремонт не был выполнен. Комментарий: позвоните инженеру «Да, обслуживанием линий электропередачи в селе Вырыпаево Ромодановского района Мордовии занимаемся мы. Но чтобы уточнить информацию о выполнении там ремонтных работ, необходимо позвонить инженеру», — пояснили «ФедералПресс» в «Мордовэнерго». Дозвониться до инженера компании на момент выхода материала не удалось.
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