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В одном из сел Мордовии не восстанавливают упавший столб ЛЭП
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В одном из сел Мордовии не восстанавливают упавший столб ЛЭП 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Телеграм-канал «Доска позора» сообщает, что в селе Вырыпаево Ромодановского района Мордовии около недели назад упал столб линии электропередачи. Несмотря на то что местные жители подавали многочисленные заявки в энергетическую компанию, ремонт не был выполнен. Комментарий: позвоните инженеру «Да, обслуживанием линий электропередачи в селе Вырыпаево Ромодановского района Мордовии занимаемся мы. Но чтобы уточнить информацию о выполнении там ремонтных работ, необходимо позвонить инженеру», — пояснили «ФедералПресс» в «Мордовэнерго». Дозвониться до инженера компании на момент выхода материала не удалось.
Фото: pxhere.com
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