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Офтальмологи Башкирии вернули зрение пациенту, который ослеп 20 лет назад
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Офтальмологи Башкирии вернули зрение пациенту, который ослеп 20 лет назад 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Офтальмологи Всероссийского центра глазной хирургии в Уфе помогли 70-летнему жителю Багдада Мханави Шитиру Фиалю Гадану вернуть зрение, которое он потеря 20 лет назад. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан». Мужчине провели операцию на глаза, после чего зрение начало постепенно возвращаться.
— Я думаю, когда в следующий раз он к нам приедет, месяцев через четыре-пять, зрение мы ему сделаем еще лучше, — уверен глазной хирург Эрнст Мулдашев.
В центре глазной хирургии помогли еще одной пациентке — 16-летней Бахти Хайфае, которая отчаялась вернуть себе хорошее зрение. За несколько лет девушка обошла десятки специалистов, но в результате стало только хуже. В Россию Хайфаа приехала, будучи в отчаянии, ведь, по ее словам, помочь ей не смогли даже ведущие специалисты Европы.
— Сначала за лечением я поехала в Испанию, потом во Францию, а после операции в Алжире зрение и вовсе пропало. Тогда европейские специалисты мне сказали, что восстановить его уже невозможно, — говорит девушка.
Офтальмологи Башкирии спасают зрение жителям Ливии, Алжира, Ирака и Египта. Во Всероссийском центре глазной хирургии отмечают, что число пациентов из арабских стран увеличивается год от года. Такая возможность появилась после смягчения требований на въезд в Россию.
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