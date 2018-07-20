Ещё
Костромская область подписала соглашение с ФАС о развитии конкуренции в регионе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Костромская область подписала соглашение с ФАС о развитии конкуренции в регионе 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Заместитель губернатора Костромской области Юрий Маков и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Кашеваров подписали соглашение о взаимодействии в сфере реализации ключевых показателей развития конкуренции в регионе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба губернатора Костромской области.
"Соглашение о взаимодействии по реализации ключевых показателей развития конкуренции в субъектах РФ подписали заместитель губернатора Юрий Маков и заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров", — сказали в пресс-службе, отметив, что высокая конкуренция в сфере здравоохранения уже сегодня позволяет повышать качество услуг и внедрять инновационные технологии в регионе.
По словам Кашеварова, на сегодняшний день Костромской области удалось добиться целевых показателей в развитии конкуренции по 22 товарным рынкам из 41. Замгубернатора, в свою очередь добавил, что наиболее значимыми для региона остаются социально ориентированные рынки, связанные с образованием, здравоохранением, оказанием услуг населению. Кроме того, одним из ключевых направлений в экономике Костромской области, по словам Макова, в ближайшие годы станет малый и средний бизнес.
ТАСС: последние новости
Вице-премьер КЧР Энвер Арпатлы ушел в отставку Минкомсвязь проработает механизм выдачи долгосрочных виз для болельщиков до конца года Козак: объем продаж билетов на российский этап "Формулы-1" вырос в четыре раза
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпрому» перекрывают трубу233
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня29
Фото кабинета Медведева удивило россиян136
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста1255
Умерла Мария Спивак39
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение