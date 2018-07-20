Костромская область подписала соглашение с ФАС о развитии конкуренции в регионе

"Соглашение о взаимодействии по реализации ключевых показателей развития конкуренции в субъектах РФ подписали заместитель губернатора Юрий Маков и заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров", — сказали в пресс-службе, отметив, что высокая конкуренция в сфере здравоохранения уже сегодня позволяет повышать качество услуг и внедрять инновационные технологии в регионе.

По словам Кашеварова, на сегодняшний день Костромской области удалось добиться целевых показателей в развитии конкуренции по 22 товарным рынкам из 41. Замгубернатора, в свою очередь добавил, что наиболее значимыми для региона остаются социально ориентированные рынки, связанные с образованием, здравоохранением, оказанием услуг населению. Кроме того, одним из ключевых направлений в экономике Костромской области, по словам Макова, в ближайшие годы станет малый и средний бизнес.