Бортич, Грудинин, Ревва в суде: шесть громких разбирательств недели 

Павел Грудинин — развод
16 июля состоялось финальное судебное заседание по делу о разводе экс-кандидата в президенты Павла Грудинина. В браке политика и его супруги, продлившемся 37 лет, давно появились проблемы: по словам Ирины Грудининой, супруг неоднократно изменял ей и несколько лет жил на две семьи. О грядущем разводе Павел сообщил жене по смс — не пришел он и на заседание. Его интересы представляла адвокат Светлана Смирнова. «Данное дело не является ординарным, и публикации, которые появляются в СМИ, огорчают истца и пытаются опорочить его имя», — высказалась женщина. Брак Грудининых расторгнут, но Ирина призналась, что готова простить мужа, если он решит к ней вернуться.
Александра Бортич — развод
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Молодые да ранние: звезды, успевшие выйти замуж и развестись до 30 летСколько продлились и почему распались ранние браки Гагариной, Дитковските и других знаменитых женщин. Летом 2016-го в микроблоге светловолосой актрисы появилась фотография с подписью «Just married»: на снимке Александра в белом платье демонстрировала обручальное кольцо, стоя рядом с актером (а по совместительству и экс-возлюбленным) Ильей Маланиным. Кадр оказался постановочным — артисты поженились на съемочной площадке и только по сюжету. О своей настоящей свадьбе Бортич рассказывать не стала: многие поклонник узнали о переменах в личной жизни Александры, только когда она… развелась. Избранником звезды фильмов «Викинг» и «Я худею» стал Вячеслав Воронцов, известный как рэпер Мезза. Краткосрочный брак актрисы завершился 16 июля: суд удовлетворил иск Александры и сделал ее вновь свободной девушкой.
Фото: КУДРЯВОВ БОРИС
Александр Ревва — обвинения в плагиате
Резидент Comedy Club в мае выпустил новую песню «Чика», а сейчас готовится снять клип на этот хит. Песня полюбилась поклонникам Артура Пирожкова — и категорически не понравилась сочинцу Руслану Кагарманову. Шоумен уверяет, что оригинальных хит принадлежит ему, а версия Реввы — плагиат. «Моя песня „Чика“ была довольно популярной, она гремела во многих сочинских заведениях, ее ставили диджеи. Видимо, Ревве она понравилась, и чтобы не платить авторские отчисления, он решил ее немного переделать и выдать за свою», — делился Руслан. Права на композицию мужчина намерен отстаивать и уже подал в суд. Пока на слушание не явились ни представители Реввы, ни сам юморист, но, по мнению Кагарманова, долго игнорировать заседания его оппоненты не смогут.
Фото: Globallook
Кирилл Серебренников — продление домашнего ареста
В начале 2017-го режиссера и его коллег обвинили в мошенничестве в особо крупном размере: по версии следствия, представители «Седьмой студии» замешаны в хищении 133 млн рублей, выделенных Минкультуры на проект по популяризации современного искусства. Почти все это время Кирилл находится под домашним арестом — мужчину не отпустили ни на похороны матери в Ростов-на-Дону, ни на премьеру его картины «Лето» на Каннском фестивале. 18 июля суд продлил срок домашнего ареста Кирилла до 22 августа — в этот день исполнится ровно год с момента задержания режиссера, сообщает РБК. Отмечается, что судебный процесс по делу может начаться осенью, следственные действия уже завершены.
Фото: Globallook
Pussy Riot — наказание за выход на поле в финале ЧМ-2018
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Выход на поле в финале ЧМ-2018 и другие нашумевшие акции Pussy RiotВ роли возмутителей спокойствия активисты панк-группы выступают уже давноВ минувшие выходные в Москве завершился чемпионата мира по футболу. Зрелищную игру между сборными Франции и Хорватии прервал неприятный инцидент: на поле выбежали люди в полицейской форме, оказывавшиеся активистами Pussy Riot. За акцию «Милиционер вступает в игру» представители группировки стали фигурантами административного дела по статьям «Нарушение правил поведения зрителей» и «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия». Одну из участниц «выхода на поле», Веронику Никульшину, Хамовнический суд арестовал на 15 суток и на три года запретил посещать спортивные мероприятия.
Фото: Globallook
DJ Smash — приговор депутату, избившему диджея
В начале года Андрея Ширмана, известного как DJ Smash, избили в пермском ночном клубе. Из-за травм мужчина оказался в больнице и несколько недель питался через трубочку — нападавшие сломали Андрею челюсть. Преступниками оказались экс-депутат Александр Телепнев и его знакомый Сергей Ванкевич. 18 июля мужчинам вынесли приговор: за умышленные действия хулиганского характера и причинение вреда здоровью средней тяжести нападавшие два года проведут в колонии-поселении. Телепнев и Ванкевич на суде принесли извинения Ширману — сам же DJ Smash считает, что наказание могло быть и построже.