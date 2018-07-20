Чем Москва впечатлила иностранных экспертов

Темпы развития Москвы поразили зарубежных политиков, мэров крупных городов, архитекторов и урбанистов, приехавших в российскую столицу на международный Урбанистический форум. Иностранных гостей впечатлили новые общественные пространства, преобразования в транспортной системе и многие другие успехи, достигнутые городом за последние годы.

Потрясающими назвал темпы развития российской столицы куратор проекта «Большой Париж», депутат Национального собрания Франции Морис Леруа . Особенно он отметил подготовку города к чемпионату мира по футболу. «Это огромный успех, имиджевый, если хотите, и самое главное впечатление, которое Москва производит на своих гостей. Москва оказалась очень гостеприимным городом, здесь замечательные настроения», — отметил он.

Леруа выразил уверенность, что иностранные болельщики, приезжавшие в российскую столицу в дни мундиаля, расскажут по всему миру о том, насколько Москва стала привлекательным и комфортным городом. При этом в ходе недавней панельной дискуссии он похвалил столицу за активное развитие транспортной инфраструктуры, в том числе метро. В этом аспекте, признал Леруа, Москва обогнала Париж.

О важности развития подземки говорил и профессор Йельского университета, автор сборника «Как делать великий город» Александр Гарвин. Эксперт впечатлился темпами строительства железнодорожных путей и метро. При этом именно подземка, по мнению иностранного гостя, является драйвером развития города.

Вместе с тем Гарвин отметил, что не менее важно развивать общественные пространства — улицы, скверы, парки. В этом плане российская столица также делает очень много, уверен профессор. «В Москве есть парк „Зарядье“. Я под большим впечатлением», — признался он.

Стоит отметить, что именно парк «Зарядье» стал домом для восьмого Московского Урбанфорума. Поэтому зарубежные эксперты имели прекрасную возможность ознакомиться с новым общественным пространством в самом сердце российской столицы, которое уже посетили миллионы человек со всего мира. Под большим впечатлением от ландшафтного парка у стен Кремля осталась и гостья из Соединенных Штатов , президент Hargreaves Associate Мэри Маргарет Джонс.

"Зарядье" она назвала главным московским изменением. «Я приезжаю сюда уже четыре года. И за это время Москва изменилась почти полностью. Улицы приятнее, пейзаж красивее, не перегружена машинами», — поделилась она своим восприятием города.

С тем, что российская столица стала гораздо комфортнее согласен и исполнительный директор LSE Cities-London School of Economics and Political Science Филипп Роуд. Нынешнюю Москву он назвал дружелюбным городом.

Сравнивая сегодняшнюю столицу и столицу прошлого, он заметил, что в городе стало меньше автомобилей, припаркованных в неположенном месте. «Раньше, если вы хотели пройтись пешком, везде приходилось бороться с огромным количеством машин, за исключением только, наверное, Красной площади», — сказал Роуд.

Почетный президент французской энергетической компании ENGIE Жерар Местралле назвал потрясающей скорость, с которой меняется Москва в наши дни. Особенно его удивило то, что в Москве, учитывая, что это огромный мегаполис и крупнейший город Европы, удается сохранять и даже улучшать качество жизни.

Местралле назвал это заслугой столичных властей . «Мэр и его команда очень хорошо выбрали приоритеты — человек, житель города, для которого созданы все условия. Такого я мало где припомню», — восторженно отметил французский гость.

Многие зарубежные гости посетили столицу впервые. Так, соучредителя и управляющего директора RAUMPOSITION Даниэлу Алльмейер впечатлило то, что в Москве всегда что-то происходит, появляются какие-то новые вещи. «Это просто великолепно — чувствовать происходящие в городе изменения», — сказала она.

Значительная часть зарубежных гостей Урбанфорума представляет крупные иностранные компании. Так, вице-президент компании Huawei Technologies Эдвин Диндер рассказал, что его компания привезла на Урбанфорум проекты, связанные с транспортом, образованием, здравоохранением. Он отметил, что город за последние годы совершила большой прорыв в сфере высоких технологий. «Москва входит в топ-10 городов по современной инфраструктуре», — добавил Диндер.

В свою очередь, основатель архитектурного бюро TSPA Томас Штельмах, говоря о произошедших в российской столице изменениях, выделил расширение территории города в 2012 году. Он подчеркнул, что Москва должна развивать альтернативные центры, привлекательные для жизни, деловой активности. Стоит отметить, что этим столичные власти активно занимаются уже шесть лет. В Новой Москве создано уже 200 тысяч рабочих мест, построено большое количество жилья, социальной инфраструктуры, деловой недвижимости.

Ежегодный, восьмой по счету Московский урбанистический форум открылся проходит в российской столице с 17 по 22 июля. Главная тема форума — Главная тема форума — «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». Площадкой мероприятия стал парк «Зарядье».

Международное представительство на восьмом Урбанфоруме впечатляет: только за первые два дня на нем выступили 340 спикеров, 120 из которых являются членами иностранных делегаций. Всего в работе форума принимают участие семь тысяч человек из 70 стран мира, отметил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин