TyLoo представит Азию на английском FACEIT Major 2018

Китайская команда TyLoo завоевала путевку на FACEIT Major London 2018. В решающем поединке азиатских отборочных коллектив нанес поражение Tainted Minds. Теперь пятерка начнет «мэйджор» с предварительной стадии. Уступивший коллектив еще имеет возможность квалифицироваться на турнир в Лондон — команда встретится с Renegades в финале нижней сетки.

Участники предварительной стадии FACEIT Major London 2018: Gambit Esports, Vega Squadron, Astralis, North, Virtus.pro, Team Liquid, BIG, Space Soldiers, HellRaisers, TyLoo, Rogue, Team Spirit, compLexity Gaming. Еще три команды станут известны позднее.

Финальная часть FACEIT Major London 2018 пройдет с 5 по 23 сентября в Лондоне. Призовой фонд составит миллион долларов.

We qualified for Faceit Major Challengers Stage by winning against @TaintedOrg. GG WP! Well done boys! pic.twitter.com/1zBsPURa0H

— TYLOO (@tyloogaming) 19 июля 2018 г.