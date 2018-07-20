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Субмарина рекордной для Испании длины не вмещается в собственный док
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Субмарина рекордной для Испании длины не вмещается в собственный док 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Испанский флот заказал четыре субмарины S-80 еще в 2003 году, но потом в Испании грянул экономический кризис, военные бюджеты резко урезали, и только в 2013 году власти заметили, что в дизайне новых лодок есть один крайне неприятный изъян.
Субмарины оказались на 75-100 тонн тяжелее ожидаемого. То есть погрузиться они могли, а вот всплытие на поверхность оставалось под вопросом. Согласно данным BBC, проблема заключалась в том, что кто-то в процессе проектирования не там поставил запятую в десятичной дроби, но изъян не заметили, пока сами подлодки уже не начали строить.
Судостроитель Navantia приостановил производство и позвал на помощь американскую фирму Electric Boat. Та порекомендовала увеличить длину субмарин с 71 метра до 81 метра, и добавить дополнительное кольцо прочности.
Спустя 15 лет после того, как постройка подводных лодок была заказана, возникла новая проблема. Первая собранная субмарина Isaac Peral оказалась слишком большой и просто не помещалась в свой док в Картахене. Теперь его расширяют и реконструируют, чтобы он подходил для лодок. Странно, конечно, что власти спохватились только сейчас, так как субмарину строили прямо в Картахене, и у всех причастных было пять лет, чтобы продумать все последствия после увеличения изначального проекта.
После решения всех проблем ожидается, что каждый год флот Испании будет пополняться на одну S-80. Впрочем трудности не закончились. После нового проекта стоимость подводных лодок увеличилась на 30% по сравнению с изначальным бюджетом. И все из-за одной запятой.
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