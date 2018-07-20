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Жители Митина выберут программу Дня города
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Жители Митина выберут программу Дня города 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
871-й день рождения отметит в этом году столица. Город уже начал подготовку к празднику. Для того чтобы День города запомнился надолго, организаторы уже несколько лет обращаются за советом к участникам проекта «Активный гражданин».
В этом году у москвичей спрашивают, какие мероприятия Дня города, проведенные в прошлом году, они хотели бы повторить. Параллельно основному празднику предлагают организовать детский День города, общегородской день экскурсий, исторические квесты по Москве, а также программы благотворительных фондов или праздничные фейерверки в парках.
Кроме того, пользователи смогут проголосовать за мероприятия для центральных площадок столицы. На выбор предложены концерты классической или современной музыки, театрализованные представления, поэтические встречи.
Напомним, «Активные граждане» уже несколько раз принимали участие в составлении программы Дня города. В прошлом году свое мнение высказали 194 тысячи человек. 33 процента участников проголосовали за фейерверки в парках, 27 процентов — за детский День города. В вопросе о музыкальных выступлениях и тематических встречах 38 процентов отдали предпочтение концертам современной музыки, 27 процентов — театральным представлениям. (ср)
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