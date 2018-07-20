«Если не уедешь, мы тебя закопаем»: в Новошахтинске врача избили прямо в больнице

Ростовский врач рассказал, как ему угрожали

Врач из Ростова Аркадий Тарасов решил перебраться из донской столицы в Новошахтинск и принять участие в региональной программе для медиков. Согласно ее условиям, врачи приехавшие в города с кадровым голодом, получают подъемные в размере 500 тысяч рублей, служебное жилье и зарплату — 50 тысяч рублей. На деле же все оказалось не так радужно. Ростовский врач заявил, что ему не заплатили обещанные деньги, избили в здании больницы и посоветовали убираться из города, пока живой. Аркадий Тарасов рассказал корреспонденту 161.ru подробности этой истории.

«Требуется анестезиолог-реаниматолог»

Аркадий увидел объявление о программе для медиков и решил лично узнать все детали. 25 мая этого года он поехал в ЦГБ № 1 Новошахтинска и пообщался с главврачом. Тот, по словам Тарасова, подтвердил и сумму заработной платы, которая положена ему в случае переезда, и остальные условия, описанные в программе.

— Решающей моментом стало то, что они пригласили на работу и моего отца. Он врач — терапевт, ему предложили работать в поликлинике. Когда я приехал в Новошахтинск, то мне действительно предоставили жилье и сказали, что это будет съемная квартира, а деньги за аренду будут вкладывать в мою зарплату, а не выплачивать отдельно, — рассказал Аркадий Тарасов. — Я согласился. В Новошахтинске мне предложили работать в первом терапевтическом отделении, которое занимается тяжелыми кардиологическими больными.

Работа Тарасовым нравилась, но выплачивать подъемные им никто не спешил. Позже ростовчанам сообщили, что обещанные 500 тысяч они получат в августе 2018 года. Потратив последние средства на переезд и проживание, медики жили в долг, занимая деньги на питание у знакомых.

В ЦГБ Новошахтинска не комментирую данную ситуацию

Зарплата стала неприятной неожиданностью

— В середине июля мне пришла первая заработная плата в размере 15 тысяч рублей, вместо обещанных 50 тысяч, — рассказал Аркадий. — Я пошел все выяснить у главврача, но он в этот день он как раз ушел в отпуск. Тогда я решил пообщаться и выяснить все у его заместителя. В кабинете находилась и главный бухгалтер Татьяна Ивановна Шопен. Как только я зашел к начмеду, она спросила меня, чем я не доволен.

Тарасов рассказал, что ему пришла маленькая зарплата, и он вынужден ее отдать за аренду жилья. Жить ему больше не за что. Он надеялся на понимание, но по словам ростовчанина, его слова только разозлили бухгалтера.

— Она довольно в оскорбительном тоне заявила: «А ты, что хотел? Ты сюда зарабатывать приехал что ли? Шиш тебе. Если, что-то не нравится, то вали отсюда», — вспоминает Аркадий. — Потом добавила, что, если меня и брал на работу главврач, то это ничего не значит. Кто и сколько будет в больнице получать решает она.

Разбойное нападение в стенах больницы

Медик не воспринял слова женщины всерьез. На следующий день 17 июля, когда Аркадий находился на ночном дежурстве, в больницу пришли двое мужчин и избили его.

— Это было около 18.00. Вдруг в ординаторскую зашли двое довольно крупных мужчин, которых я никогда раньше не видел. Один из них спросил: «Ты Аркадий Тарасов?». Я подтвердил. Он сказал: «Тебе привет от Шопен Татьяны Ивановны. Я ее сын», — рассказал врач.

По словам Тарасова, этот мужчина ударил его в лицо, а потом начал избивать ногами.

— После сильного удара ногой по голове я потерял сознание. Когда очнулся, то услышал, что второй оттаскивал того, кто меня бил и уговаривал не убивать меня. Когда они уходили, то пригрозили, что, если я не уеду из города, то меня будут избивать регулярно, а потом закопают где-нибудь по дороге домой, — сообщил Аркадий.

По словам врача, мужчины перед уходом предупредили его, что обращаться в полицию бесполезно: «у нас все куплено». Аркадий рассказал отцу о случившемся и вызвал полицию. Сотрудники органов, приехавшие на место происшествия, сняли побои и приняли заявление.

Врачи диагностировали у Аркадия сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас Тарасов на больничном. Его направили в областную больницу Ростова на дополнительное обследование. По словам врача, коллеги из ЦГБ № 1 Новошахтинска боятся встать на его сторону.

— Все в больнице очень напуганы. От руководства я не получил каких-либо извинений. Никто мне ни слова не сказал, — рассказал мужчина. — Я написал заявление в Новошахтинскую прокуратуру. Мне сейчас звонят из больницы и просят приехать, чтобы я сказал, что это была бытовая травма, а не производственная, а ведь напали на меня во время дежурства в больнице. У меня сложилось впечатление, что Новошахтинск — наша местная Кущевка. Если попытаются это дело спустить на тормозах, то я буду обращаться в высшие инстанции и следственный комитет

В донском главке корреспонденту 161.ru подтвердили, что заявление о разбойном нападении зарегистрировано. Сейчас ведется проверка по этому факту. Получить комментарии по поводу случившегося у бухгалтера ЦГБ №1 Новошахтинска, к сожалению, не удалось. У Татьяны Шопен не оказалось свободного времени на общение. Заведующий терапевтическим отделением, под руководством которого работал Аркадий Тарасов, тоже отказался от комментариев.