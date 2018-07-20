Минкомсвязь проработает механизм выдачи долгосрочных виз для болельщиков до конца года

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Министерство цифрового развития, связи и коммуникаций ( Минкомсвязь РФ до конца года проработает механизм выдачи долгосрочных туристических виз для иностранных граждан с возможностью многократного въезда в Россию, используя технологию оформления документа в режиме онлайн, которая была отработана при выдаче паспортов болельщика (Fan ID).

Предложение озвучил глава министерства Константин Носков в ходе совместного заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия — 2018» в Калининграде

Fan ID давал иностранным гражданам право безвизового въезда в Россию в период проведения чемпионата мира по футболу. «Эту технологию (оформление документа для въезда в РФ в режиме онлайн — прим. ТАСС.) тоже нельзя терять. И может быть нам проработать до конца года и организационные механизмы, как прийти к тому, чтобы нам не только болельщиков чемпионата мира впускать в страну, но и принимать решения достаточно быстро в таком онлайн-режиме для иностранных граждан», — предложил Носков.