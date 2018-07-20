Экономист поддержал Путина в вопросе пенсионной реформы

Экономист заявил, что выступает за пенсионную реформу. Он не поддерживает мнение о том, что данная реформа направленна на пополнение бюджета за счёт населения. По его мнению, цель реформы — повышение производительности трудна и решение потенциальных демографических проблем, которые возникнут в случае непринятия данной меры.

«В России происходит сокращение армии труда, и воевать с такой армией за счёт одного только увеличения объёмов ВВП будет достаточно сложно. В таких условиях долгое время существовала Япония , и темпы роста её экономики снизились практически до нуля», — заявил эксперт.

Миронов предупреждает, что слабая реализация проекта способна загнать экономику в многолетнюю стагнацию. По его мнению, снизить градус напряжённости и народной неприязни к пенсионной реформе возможно за счёт комплексного подхода к решению данной проблемы.

«Без применения данной меры экономический рост возможен только в случае глобального технологического прорыва, который в разы поднимет производительность. Поэтому, исходя из текущих реалий, необходимо применять ряд мер помимо повышения пенсионного возраста, а именно: судебная реформа и жёсткие, решительные, а главное эффективные меры по противодействию коррупции. Граждане в таком случае увидят, что работа по повышению производительности труда носит комплексный характер и затрагивает все слои населения», — заявил Миронов.

Экономист полностью разделяет позицию президента о том, что в вопросе реформы следует опираться на мнение экспертов. Он надеется, что после данного заявления предлагаемые меры будут доработаны с участием компетентных специалистов.