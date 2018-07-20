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Экономист поддержал Путина в вопросе пенсионной реформы
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Экономист поддержал Путина в вопросе пенсионной реформы 

News.ru 1 час назад
Главный экономист «Центра развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов рассказал News.ru о необходимости более глубокой проработки пенсионной реформы и о пользе, которую она принесёт. Ранее президент России Владимир Путин впервые выразил своё отношение к данной инициативе.
Экономист заявил, что выступает за пенсионную реформу. Он не поддерживает мнение о том, что данная реформа направленна на пополнение бюджета за счёт населения. По его мнению, цель реформы — повышение производительности трудна и решение потенциальных демографических проблем, которые возникнут в случае непринятия данной меры.
«В России происходит сокращение армии труда, и воевать с такой армией за счёт одного только увеличения объёмов ВВП будет достаточно сложно. В таких условиях долгое время существовала Япония, и темпы роста её экономики снизились практически до нуля», — заявил эксперт.
Миронов предупреждает, что слабая реализация проекта способна загнать экономику в многолетнюю стагнацию. По его мнению, снизить градус напряжённости и народной неприязни к пенсионной реформе возможно за счёт комплексного подхода к решению данной проблемы.
«Без применения данной меры экономический рост возможен только в случае глобального технологического прорыва, который в разы поднимет производительность. Поэтому, исходя из текущих реалий, необходимо применять ряд мер помимо повышения пенсионного возраста, а именно: судебная реформа и жёсткие, решительные, а главное эффективные меры по противодействию коррупции. Граждане в таком случае увидят, что работа по повышению производительности труда носит комплексный характер и затрагивает все слои населения», — заявил Миронов.
Экономист полностью разделяет позицию президента о том, что в вопросе реформы следует опираться на мнение экспертов. Он надеется, что после данного заявления предлагаемые меры будут доработаны с участием компетентных специалистов.
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