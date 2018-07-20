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Путин пожелал успехов Дворковичу при избрании на пост главы FIDE
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Путин пожелал успехов Дворковичу при избрании на пост главы FIDE 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
КАЛИНИНГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пожелал бывшему вице-премьеру Аркадию Дворковичу успеха на выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE).
На заседании Госсовета Дворкович отчитался об успешном проведении в России чемпионата мира по футболу. «Также и в шахматах будет, когда вас изберут президентом Международной федерации», — с улыбкой сказал российский президент. Дворкович выразил надежду, что «это тоже получится». «Мы вам желаем успехов», — ответил Путин.
Комиссия по этике FIDE 13 июля отстранила президента организации Кирсана Илюмжинова от занимаемой должности. Заседание комиссии прошло 23 и 24 июня в Цюрихе, жалобу на действующего президента FIDE подал вице-президент организации Георгиос Макропулос. Комиссия постановила, что Илюмжинов в период с марта 2017-го по апрель 2018-го неоднократно нарушал правила кодекса этики организации, ставя свои интересы выше интересов организации и превышая свои полномочия.
Суммарно Илюмжинов отстранен от должности на 18 месяцев. С 13 июля текущего года он обязан отбыть шестимесячное отстранение, остальные 12 месяцев носят условный характер с испытательным периодом на два года. 3 октября на конгрессе FIDE в грузинском Батуми пройдут выборы главы организации, Илюмжинов, который возглавляет FIDE с 1995 года, не стал баллотироваться на новый срок. На пост главы FIDE претендуют Макропулос, британский гроссмейстер Найджел Шорт и член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович.
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