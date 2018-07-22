На фестивале «Дерево» в Загородном парке изготовят 40 кормушек для белок

На фестивале представлено множество деревянных изделий

В Загородном парке открылся обучающий фестиваль «Дерево». Там детям и взрослым предлагают освоить азы плотницкого дела. Об этом сообщили в мэрии Самары.

— На детской площадке опытные мастера учат ребят изготовлению деревянных игрушек, значков и кухонных подставок под посуду. На взрослой площадке гостям фестиваля предлагают смастерить кормушки для белок и скворечники. За два дня проведения фестиваля планируется изготовить 40 беличьих кормушек, чтобы разместить их на территории парка, — рассказали представители администрации города.

Другие изготовленные поделки участники фестиваля забирают с собой в качестве сувенира.

Можно научиться плотницкому делу…

… и сделать наличник своими руками!

— Деление на зоны получилось очень условное: и дети, и взрослые с удовольствием участвуют в работе каждой из 12 представленных площадок. Гости парка делают деревянные игрушки, расписывают поделки и выжигают по дереву, — рассказала организатор фестиваля Анастасия Кнор.

Детишек учат мастера

На одной из площадок парка разместился также тактильный сад для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На фестивале побывала и глава города Елена Лапушкина . Её тоже научили плотничать.

Мэру доверили сделать кормушку

— С выходными фестиваль не закончится. Мы запускаем проект «Твой конструктор двора». В микрорайонах города пройдут открытые мастерские, на которых жители смогут также научиться основам плотницкого дела и изготовить что-то интересное. Они сами решат, что оставить на память о проекте. Например, жители Куйбышевского и Красноглинского районов уже сказали, что хотят сделать лавочки и столик для игры в шахматы, — рассказала Елена Лапушкина.

Она добавила, что самые активные дворы, которые определятся в ходе рейтингового голосования 9 сентября, получат 100 тысяч рублей на благоустройство.