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На фестивале «Дерево» в Загородном парке изготовят 40 кормушек для белок
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На фестивале «Дерево» в Загородном парке изготовят 40 кормушек для белок 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
На фестивале представлено множество деревянных изделий
В Загородном парке открылся обучающий фестиваль «Дерево». Там детям и взрослым предлагают освоить азы плотницкого дела. Об этом сообщили в мэрии Самары.
— На детской площадке опытные мастера учат ребят изготовлению деревянных игрушек, значков и кухонных подставок под посуду. На взрослой площадке гостям фестиваля предлагают смастерить кормушки для белок и скворечники. За два дня проведения фестиваля планируется изготовить 40 беличьих кормушек, чтобы разместить их на территории парка, — рассказали представители администрации города.
Другие изготовленные поделки участники фестиваля забирают с собой в качестве сувенира.
Можно научиться плотницкому делу…
… и сделать наличник своими руками!
— Деление на зоны получилось очень условное: и дети, и взрослые с удовольствием участвуют в работе каждой из 12 представленных площадок. Гости парка делают деревянные игрушки, расписывают поделки и выжигают по дереву, — рассказала организатор фестиваля Анастасия Кнор.
Детишек учат мастера
На одной из площадок парка разместился также тактильный сад для людей с ограниченными возможностями здоровья.
На фестивале побывала и глава города Елена Лапушкина. Её тоже научили плотничать.
Мэру доверили сделать кормушку
— С выходными фестиваль не закончится. Мы запускаем проект «Твой конструктор двора». В микрорайонах города пройдут открытые мастерские, на которых жители смогут также научиться основам плотницкого дела и изготовить что-то интересное. Они сами решат, что оставить на память о проекте. Например, жители Куйбышевского и Красноглинского районов уже сказали, что хотят сделать лавочки и столик для игры в шахматы, — рассказала Елена Лапушкина.
Она добавила, что самые активные дворы, которые определятся в ходе рейтингового голосования 9 сентября, получат 100 тысяч рублей на благоустройство.
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