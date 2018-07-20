В больнице имени Иноземцева прошел открытый урок по ходу за тяжелобольными людьми

На базе «Образовательного научно-клинического центра» Городской клинической больницы № 36 имени Ф. И. Иноземцева прошёл урок по уходу за тяжелобольными людьми.

Как сообщили в пресс-службе медицинского учреждения, в занятиях приняли участие родственники горожан, которые временно или постоянно маломобильны. Отмечается, что все обучения проходят в небольших группах. В процессе уроков участники получают возможность задать свои вопросы, связанные с уходом за конкретным человеком. На открытых урок используются симуляционные тренажеры. В дальнейшем, участники открытого урока по уходу за тяжелобольными людьми под чутким присмотром медицинских сестер пробуют полученные знания в жизни.

Более подробную информацию о проводимых занятиях на базе «Образовательного научно-клинического центра» Городской клинической больницы № 36 имени Ф. И. Иноземцева можно получить по телефону: +7 (985) 287-14-13.