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В больнице имени Иноземцева прошел открытый урок по ходу за тяжелобольными людьми
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В больнице имени Иноземцева прошел открытый урок по ходу за тяжелобольными людьми 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
На базе «Образовательного научно-клинического центра» Городской клинической больницы № 36 имени Ф. И. Иноземцева прошёл урок по уходу за тяжелобольными людьми.
Как сообщили в пресс-службе медицинского учреждения, в занятиях приняли участие родственники горожан, которые временно или постоянно маломобильны. Отмечается, что все обучения проходят в небольших группах. В процессе уроков участники получают возможность задать свои вопросы, связанные с уходом за конкретным человеком. На открытых урок используются симуляционные тренажеры. В дальнейшем, участники открытого урока по уходу за тяжелобольными людьми под чутким присмотром медицинских сестер пробуют полученные знания в жизни.
Более подробную информацию о проводимых занятиях на базе «Образовательного научно-клинического центра» Городской клинической больницы № 36 имени Ф. И. Иноземцева можно получить по телефону: +7 (985) 287-14-13.
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