Артемьев отметил важность появления регбийных баз в Москве, Петербурге и на юге России 

КАЛИНИНГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Возрождение спортивных баз в Москве, Санкт-Петербурге и в южных регионах России поможет развитию регби в стране. Об этом журналистам сказал председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.
"Сегодня центром развития российского регби является Красноярский край, на три четверти наши сборные — это игроки «Енисея» и «Красного яра». Нам нужно возрождать наши базы и возвращать регби в Москву, Санкт-Петербург и, особенно, в южные регионы. В нашем виде спорта доминируют страны из южного полушария, и мы должны играть зимой, когда там лето", — сказал Артемьев.
"Для нас принципиально иметь базы в Красноярском крае и на юге, но пока этих баз нет. Мы прорабатывали возможность их появления с Министерством спорта. Если есть возможность, необходимо запротоколировать проблемы, связанные с регбийными базами. Мы многого не просим, нам нужно буквально три-четыре базы на всю страну, и, если это получится, то все отрасли регби будут работать", — добавил он.
Ранее Артемьев в интервью ТАСС также заявлял о возможности передачи в ведение ФРР тренировочной базы на территории стадиона «Открытие-Арена».