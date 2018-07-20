Волонтеры экослета «Зеленая планета» представили 19 проектов по защите флоры и фауны

ПСКОВ , 20 июля. / ТАСС /. Волонтеры I Международного молодежного экологического слета «Зеленая планета» (Green Globe), который в пятницу открылся в Пскове, представили 19 проектов по защите флоры и фауны нескольких регионов России от загрязнений и негативного влияния человека. Об этом в пятницу сообщила ТАСС руководитель проекта, заместитель директора Псковского городского молодежного центра Олеся Назарой.

"Волонтеры, которые приехали в Псков на «Зеленую планету», представили 19 проектов, каждый по своему региону. Все они в целом посвящены защите от загрязнений и влияния человека флоры, фауны либо просветительской работе. Часть проектов уже реализованы, а на часть проектов мы будем искать партнеров, инвесторов, благотворителей. В каких-то вопросах будем просить помощь властей", — рассказала собеседница агентства.

Участники экослета провели заседание в формате «круглого стола», на котором представили свои проекты, рассказав о том, как в их регионах решаются экологические проблемы. В частности, волонтеры из Великого Новгорода пояснили, что регулярно проводят акцию «Яблочное воскресенье», в ходе которой вместе с неравнодушными горожанами убирают заброшенный сад на окраине муниципалитета, а заодно проводят игру-квест для детей. Представители из Кингисепа рассказали о том, что в их акциях регулярно принимают участие школьники, которые помогают приводить в порядок территорию вокруг заброшенных музеев.

Член латвийской молодежной организации KID (Культура, терпимость, дружба) Анастасия Пашкина рассказала о том, что жителям Риги в игровой форме пытаются привить культуру раздельного сбора и сортировки мусора, для этого им предлагают поучаствовать в игре «с необычным названием сортитлон».

Об экослете «Зеленая планета»

Международный молодежный экологический слет «Зеленая планета» (Green Globe) открылся в Псковской области в пятницу и будет проходить в регионе в течение трех дней. Участие в нем принимают 30 человек из Латвии Белоруссии , а также из ряда городов России. В рамках «Зеленой планеты» волонтеры проведут ряд экологических акций, они намерены очистить от мусора остров Белов в Псковском озере.

Организатором «Зеленой планеты» выступает Псковский городской молодежный центр при поддержке областного комитета по природопользованию и охране окружающей среды. Одна из задач мероприятия — объединить молодежь из ганзейских городов, которая увлекается волонтерской деятельностью в сфере экологии.