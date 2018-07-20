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Безопасность на ЧМ-2018 обеспечивали системы радиационного контроля Росатома
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Безопасность на ЧМ-2018 обеспечивали системы радиационного контроля Росатома 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Предприятия Росатома с помощью систем радиационного контроля и специального робототехнического комплекса обеспечивали безопасность и защищали от террористической угрозы матчи чемпионата мира по футболу — 2018 в России, сообщает в пятницу пресс-служба Росатома.
Безопасность болельщиков на 10 стадионах чемпионата обеспечивали комплексные системы радиационного контроля и радиационные мониторы, созданные специалистами ФГУП «ВНИИА им. Н. Л. Духова» и Научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ).
С помощью данных систем проверялись все входящие на стадионы, причем не только болельщики, но и организаторы и VIP-гости.
"Помимо специальных мониторов, предназначенных для выявления радиоактивных материалов в личных вещах посетителей и транспорте, комплекс включал также комплект видеонаблюдения и автоматизированное рабочее место оператора с программным обеспечением, через которое осуществляется сбор, анализ и обработка информации с радиационных мониторов", — отмечается в сообщении.
Робототехнический комплекс
В проведения чемпионата на аварийном дежурстве в Москве находился разработанный во ВНИИА уникальный робототехнический комплекс РТК-СОВА, оснащенный системой обнаружения опасных веществ. Робот может осуществлять неразрушающий контроль подозрительных объектов, к которым нельзя приблизиться по соображениям безопасности.
"Метод обнаружения опасных веществ основан на нейтронно— радиационном анализе скрытого вещества. РТК-СОВА позволяет определить содержание в объекте взрывчатых, радиоактивных и отравляющих веществ", — отмечается в сообщении. На сегодняшний день один экземпляр комплекса эксплуатируется в Центре робототехники и аварийного реагирования института (АСФ ЦРАР ФГУП «ВНИИА»).
Во время чемпионата круглосуточно дежурила оперативная группа аварийно-спасательного формирования ЦРАР ФГУП «ВНИИА», в составе которой было 18 спасателей, автомобиль радиационной разведки, автомобиль доставки робототехнических средств и подвижный пункт управления робототехническими средствами и два робототехнических средства — РТК-Э и РТК-Д1-4.
Круглосуточно работали и специалисты ФГУП «Аварийно— технический центр Минатома России», в частности, Аварийно-спасательное формирование входящего в его состав ФГУП «АТЦ СПб» контролировало радиационную обстановку в Санкт— Петербурге, Калининграде и Сочи.
"Сотрудники перечисленных предприятий полностью выполнили все поставленные задачи по обеспечению усиленного контроля радиационной обстановки и мер аварийного реагирования при угрозе возникновения радиационных инцидентов. Они продемонстрировали высокую работоспособность и эффективное взаимодействие с другими министерствами и ведомствами. Несмотря на рекордно большое количество одновременно работающих устройств, проблем с ложными срабатываниями комплексов «Тревога», поставленных ВНИИА им. Н. Л. Духова, не возникло", — отмечают в Росатоме.
НИКИРЭТ имеет большой опыт в обеспечении безопасности объектов проведения спортивных и массовых мероприятий. Созданная его специалистами система контроля работала на спортивных объектах Олимпийских зимних игр в Сочи.
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