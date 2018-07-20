Жители Донского района узнали о литературных новинках детективного жанра в библиотеке №161

Мероприятие для желающих разобраться в современной детективной литературе прошло в библиотеке №161 в среду, 19 июля. Редакции газеты «Мой район Донской» удалось узнать подробности прошедшей встречи.

В ходе мероприятия обсуждались новинки как отечественной, так и зарубежной литературы детективного жанра. Посетителей библиотеки особенно интересовали такие поджанры, как детектив-триллер и психологических детектив.

Библиотекарь Иван Шиновников рассказал пришедшим на встречу жителям Донского района о наиболее ярких современных представителях детективного жанра, в частности, были упомянуты Николай Свечин , Микаэль Крефельд, Леонид Юзефович . Особого внимания заслужил остросюжетный триллер Франка Тилье «Головоломка», повествующий о загадочной игре с названием «Паранойя».

«Мы периодически проводим тематические встречи для посетителей ЦБС Южного округа, во время которых они знакомятся с книжными новинками или, наоборот, вспоминают хорошо известных авторов из прошлого. Чаще всего подобные мероприятия проходят в форме лекции-обзора. Что касается наших постоянных гостей, то ими являются пенсионеры. Они внимательно слушают обзоры, а затем берут в библиотеке прозвучавшие в ходе беседы книги», — поделился библиотекарь Иван Шиновников с нашей редакцией. Фото: библиотека №161