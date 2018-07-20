Ещё
Жители Донского района узнали о литературных новинках детективного жанра в библиотеке №161
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Донского района узнали о литературных новинках детективного жанра в библиотеке №161 

Управа Донского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Мой район Донской
Мероприятие для желающих разобраться в современной детективной литературе прошло в библиотеке №161 в среду, 19 июля. Редакции газеты «Мой район Донской» удалось узнать подробности прошедшей встречи.
В ходе мероприятия обсуждались новинки как отечественной, так и зарубежной литературы детективного жанра. Посетителей библиотеки особенно интересовали такие поджанры, как детектив-триллер и психологических детектив.
Библиотекарь Иван Шиновников рассказал пришедшим на встречу жителям Донского района о наиболее ярких современных представителях детективного жанра, в частности, были упомянуты Николай Свечин, Микаэль Крефельд, Леонид Юзефович. Особого внимания заслужил остросюжетный триллер Франка Тилье «Головоломка», повествующий о загадочной игре с названием «Паранойя».
«Мы периодически проводим тематические встречи для посетителей ЦБС Южного округа, во время которых они знакомятся с книжными новинками или, наоборот, вспоминают хорошо известных авторов из прошлого. Чаще всего подобные мероприятия проходят в форме лекции-обзора. Что касается наших постоянных гостей, то ими являются пенсионеры. Они внимательно слушают обзоры, а затем берут в библиотеке прозвучавшие в ходе беседы книги», — поделился библиотекарь Иван Шиновников с нашей редакцией. Фото: библиотека №161
Управа Донского района города Москвы: последние новости
Центр досуга и спорта «Донской» провел встречу-беседу на важную тему Курсанты колледжа отплывают на практику на «Академика Топчиева» В центре Святителя Тихона помогают трудным подросткам
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпрому» перекрывают трубу225
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня26
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста1240
Фото кабинета Медведева удивило россиян136
Умерла Мария Спивак37
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение