Один в океане. Как Слава Курилов совершил самый дерзкий побег из СССР

13 декабря 1974 года 38-летнему советскому океанологу удалось совершить невозможное: он буквально «уплыл» из Советского Союза, прыгнув за борт круизного парохода с одноименным названием. Морем и океаном Станислав, или Слава, как его все называли, бредил с детства, мечтал увидеть мир, совершить кругосветное путешествие. Для себя он видел только один единственный выход. Выход один Станислав Курилов. Кадр YouTube

Слава Курилов родился на Северном Кавказе, в Орджоникидзе (сегодня Владикавказ ), детские годы он тоже провел далеко от моря, в казахстанском Семипалатинске. Впоследствии родные и знакомые удивлялись: откуда в парне взялась такая удивительная страсть к водной стихии?

Слава очень рано научился плавать, в десятилетнем возрасте он уже переплывал Иртыш, а в 15 лет поехал в Ленинград , устраиваться юнгой на Балтийский флот. Когда его не взяли — попытался поступить в мореходное училище, но ему помешала близорукость. Впрочем, мечту, связать жизнь с морем и океаном, он все же исполнил — закончил Ленинградский гитрометеорологический институт и стал океанологом.

Как вспоминала двоюродная сестра Курилова, учился он постоянно, жадно схватывал новые знания, его влекло все новое и неизвестное. Изучал психологию в пединституте, отучился на штурмана дальнего плавания, водолаза, акванавта (так в те годы называли аквалангистов), серьезно занимался йогой — без проблем спал на гвоздях или голодал по месяцу. Вместе с другими учеными испытывал в Геленджике проект новой подводной лаборатории на 14-метровой глубине. Мечтал о серьезных подводных исследованиях — но проект с Жаком Кусто сорвался, а в экспедицию на атоллы Тихого океана его не пустили.

Из-за того, что старшая сестра Курилова вышла замуж за индуса и уехала с ним в Канаду , Станислав стал невыездным. Запись в личном деле «посещение капстран считаем нецелесообразным» стала для него своего рода приговором. «Выход один — бежать», — напишет он позже в своих воспоминаниях. Сто километров до свободы Пассажирский пароход «Советский Союз» во Владивостоке . Источник: Wikimedia

Как совершить побег, Станислав Курилов долгое время не понимал. Пока на глаза ему не попалась реклама 20-дневного круиза парохода «Советский Союз» из Владивостока до экватора и обратно. Так как лайнер не заходил в зарубежные порты, оформлять визу для этого путешествия не требовалось.

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5 захватывающих фильмов о плавании, которые стоит посмотреть всей семьейПо карте Курилов рассчитал примерный маршрут, прикинув, когда лайнер будет окончательный план побега был подготовлен уже на корабле. Спрыгнуть с него можно было только с главной палубы, фактически — прямо под винт, небольшая промашка — и прощай жизнь. Но рвавшийся на свободу ученый решил, что терять ему нечего. С собой у него были ласты, плавательная маска и трубка — с ними он и покинул «Советский Союз» ночью, пока остальные туристы веселились, танцевали и пили.

Вначале Курилов плыл по огням удаляющегося корабля, днем он сбивался с курса, проклиная себя за то, что не взял компас, ночью ориентировался по звездам. На вторые сутки вдалеке показался берег — но течение отнесло мужчину в сторону. Он начал выбиваться из сил, ноги и руки сводило, «горели» обожженные на солнце плечи и лицо, его начало лихорадить. Впоследствии ученый скажет, что он несколько раз терял сознание. На третьи сутки Станислав Курилов уже был почти в забытьи — но океан, который он так любил, не дал ему погибнуть, «вынес» его к берегу филиппинского острова Сиаргао. Впоследствии ученый не раз говорил, что если бы не его многолетние практики йоги, ему вряд ли бы удался этот побег — один в океане, почти трое суток, он бы просто не выжил.

Песчаные пляжи острова Сиаргао. Источник: Wikimedia Океан дал — океан взял Филиппинцы депортировали советского ученого в Канаду, где жила его сестра. Он работал сначала сотрудником пиццерии, потом устроился в океанографическую фирму. Работал в Канаде, США , на Гавайях, в Ледовитом океане, участвовал в морских исследованиях, океанографических экспедициях.

В Союзе Курилова заочно приговорили к 10 годам — за измену родине. В СССР у него остались первая жена с сыном и вторая супруга, как ни странно, к ним никаких репрессий не применили, а вот его младший брат, штурман дальнего плавания, лишился работы.

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В 1986 году Станислав Васильевич переехал в Израиль , устроился океанографом в университет в Хайфе, там же он встретился со своей третьей супругой, Еленой. В том же году в одном из местных журналов вышла его автобиографическая повесть «Побег», а в 1991 году отрывки из нее опубликовали в «Огоньке».

Курилов погиб в 61 год, в январе 1998-го во время водолазных работ на Тивериадском озере в Израиле — запутался в рыболовных сетях, когда освобождал от них установленную на дне аппаратуру. После смерти океанолога вдова опубликовала книгу «Один в океане», в основу которой легли его дневники.