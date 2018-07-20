Сбербанк закрыл книгу заявок по выпуску облигаций на 40 млрд рублей

Сбербанк закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций на 40 млрд рублей и ставкой 7,5% годовых, — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

«Сегодня была успешно закрыта книга по выпуску биржевых облигаций Сбербанка серии 001P-16R объемом 40 млрд руб. Ставка купона по облигациям установлена в размере 7,50% годовых. Срок обращения облигаций составит 4 года 6 месяцев», — говорится в сообщении.