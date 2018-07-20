Ещё
Сбербанк закрыл книгу заявок по выпуску облигаций на 40 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбербанк закрыл книгу заявок по выпуску облигаций на 40 млрд рублей 

Rambler News Service 35 минут назад
Сбербанк закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций на 40 млрд рублей и ставкой 7,5% годовых, — сообщили в пресс-службе Сбербанка.
«Сегодня была успешно закрыта книга по выпуску биржевых облигаций Сбербанка серии 001P-16R объемом 40 млрд руб. Ставка купона по облигациям установлена в размере 7,50% годовых. Срок обращения облигаций составит 4 года 6 месяцев», — говорится в сообщении.
Организаторы выпуска — Sberbank CIB, Россельхозбанк и БК Регион. «Техническое размещение биржевых облигаций запланировано на 25 июля 2018 г. на Московской бирже», — добавили в пресс-службе.
Rambler News Service: последние новости
Полиция задержала одного подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена Минтруд прокомментировал заявления об отсутствии расчетов о повышении пенсионного возраста Умер казахстанский фигурист Денис Тен
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста811
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры99
Умерла Мария Спивак7
Фото кабинета Медведева удивило россиян107
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных12
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение