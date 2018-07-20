Минконтроля приступает к использованию электронных чек-листов

Мой Калининград . В Калининграде Минконтроля Калининградской области первым среди органов исполнительной власти региона приступило к использованию электронных чек-листов.

Нововведение начинает работать с 1 августа. На днях в министерство поступила необходимая техника (планшеты и портативные принтеры), позволяющая полномасштабно внедрить электронную систему чек-листов в контрольно-надзорную деятельность, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 20 июля 2018 года, в пресс-службе правительства Калининградской области.

Глава ведомства Елена Серая подписала поручение, в соответствии с которым все проверки по жилищному надзору и лицензионному контролю за управляющими компаниями будут проводиться с использованием нового инструмента. Проведено обучение инспекторского состава на местах, разработаны и занесены в систему предварительно сформированные чек-листы по соответствующим видам контроля.

Проверяющие с помощью планшетов и портативных принтеров на месте проведения контрольных мероприятий будут распечатывать и составлять акты проверок, ответив на вопросы о соблюдении подконтрольными субъектами обязательных требований и зафиксировав эти ответы в электронной системе.

Внести правки в первично добавленные в чек-лист сведения о факте нарушения нельзя. Это значительно сокращает коррупционные риски и возможности проверяющего органа действовать в интересах объекта проверки. Кроме того, развертывание новой системы работы позволяет контролировать и работу самих инспекторов. В любой момент во время выезда в министерстве могут зайти в программу и по геолокации отследить место нахождения проверяющего.

Впервые в регионе такой метод работы применили в конце прошлого года в Калининграде: на строящемся объекте на Артиллерийской улице проверялось устройство фасада здания, а в ходе выезда по обращению граждан жилого дома на Пролетарской инспектировали состояние крылец и козырьков.