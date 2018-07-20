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Глава Карелии поблагодарил власти за помощь в избежании дефицита
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Глава Карелии поблагодарил власти за помощь в избежании дефицита 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июл — РИА Новости. Бюджет Карелии впервые за долгое время благодаря федеральной помощи избежал дефицита, заявил глава региона Артур Парфенчиков.
На встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым он рассказал о «позитивных решениях» властей.
"Благодаря федеральной помощи мы впервые за долгие годы работаем с бездефицитным бюджетом. Конечно, есть вопросы сейчас с новыми задачами по росту заработной платы, по МРОТ… Надеемся, что этот год мы достаточно успешно завершим и в финансовом, бюджетном плане", — сказал Парфенчиков.
Одно из положительных решений для региона — снижение тарифов на электроэнергию, отметил глава республики.
"Практически на 40% снизились тарифы, это сразу же сейчас ощущается, дает некий толчок и в малом, и среднем бизнесе, и в крупных предприятиях сегодня. Они по-другому смотрят на перспективы реконструкции, увеличения производства, в том числе и в вопросах лесопереработки, поскольку электроэнергия там — важная составляющая", — отметил Парфенчиков.
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