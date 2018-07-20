Глава Карелии поблагодарил власти за помощь в избежании дефицита

"Благодаря федеральной помощи мы впервые за долгие годы работаем с бездефицитным бюджетом. Конечно, есть вопросы сейчас с новыми задачами по росту заработной платы, по МРОТ… Надеемся, что этот год мы достаточно успешно завершим и в финансовом, бюджетном плане", — сказал Парфенчиков.

Одно из положительных решений для региона — снижение тарифов на электроэнергию, отметил глава республики.

"Практически на 40% снизились тарифы, это сразу же сейчас ощущается, дает некий толчок и в малом, и среднем бизнесе, и в крупных предприятиях сегодня. Они по-другому смотрят на перспективы реконструкции, увеличения производства, в том числе и в вопросах лесопереработки, поскольку электроэнергия там — важная составляющая", — отметил Парфенчиков.