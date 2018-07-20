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Семенович обнародовала свое фото 20-летней давности
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Семенович обнародовала свое фото 20-летней давности 

WomanHit.ru 45 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Несколько часов назад знаменитая российская поп-исполнительница и спортсменка Анна Семенович порадовала фолловеров своего «Инстаграма» архивными снимками. «Новый год 1999 Навеяло, нам 18 лет и весь Мир ждет и любит нас! Я тогда еще каталась на коньках и не могла представить сколько интересного мне приготовила Жизнь! Спасибо, что ты всегда рядом» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала она первый из них, на котором запечатлена за одним столом с фигуристкой Анастасией Гребенкиной.
«Мамулечка, любимая с днем рождения тебя Ты у меня самая красивая, добрая и понимающая, будь счастлива и здорова Люблю тебя очень», — гласит подпись под последним постом исполнительницы. На этом снимке артистка позирует в обнимку с мамой Татьяной Дмитриевной на фоне заросшей цветами веранды.
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