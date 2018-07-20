За ошибочную доставку кокаина в порт Новороссийска на Кубани осудят гражданина Израиля

События разворачивались ещё в 2011 году. До 2017 года фигуранта разыскивали. В ноябре его задержали на территории Эквадора и по инициативе Генпрокуратуры РФ экстрадировали в Россию

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, ему инкриминируют ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (пособничество в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере путём предоставления информации, не доведённый до конца по не зависящим от него обстоятельствам).

Мужчина, вступив в преступный сговор с ещё одним гражданином Израиля, планировал переправить в Королевство Нидерландов 28 кг кокаина. Они оба проживали на территории Республики Эквадор.

В феврале 2011 года они поместили наркотическое вещество в рефрижераторный контейнер на морском судне. Оно следовало из Роттердам (Нидерланды).

Затем иностранцы потеряли контроль за контейнером. Вместе с кокаином он прибыл в морской порт г. Новороссийска.

В итоге иностранцы решили сбыть его на территории РФ. Сотрудникам УФСБ по Краснодарскому краю удалось успешно провести необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Было установлено, что для изъятия кокаина и его сбыта иностранцы наняли граждан Российской Федерации Анатолия Мусолимова, Александра Пантелеева , Мамеда Сафарова и гражданина Израиля и Украины Олександра Габелева.

Силовики задержали их с поличным в процессе перегрузки в порту. Все они ранее получили длительные сроки лишения свободы.