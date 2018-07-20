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Завтра в прямой трансляции обсудят вопросы о том, как будут развиваться горные районы Дагестана
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Завтра в прямой трансляции обсудят вопросы о том, как будут развиваться горные районы Дагестана 

Mirmol.ru 52 минуты назад
Фото: Mirmol.ru
Завтра, 21 июля, в 10:00, в Дагестане пройдет прямая трансляция, посвященная теме усовершенствования горных территорий республики. Прямое вещание будет вестись из здания Дагестанского государственного университета народного хозяйства (ДГУНХ). Жители республики, которых волнует вопрос о будущем горной местности Дагестана и ее социально-экономическом развитии, во время эфира смогут получить ответы на интересующие их вопросы.
В трансляции примут участие и ответят на интересующие вопросы пользователей: председатель Правительства РД Артем Здунов, зампред Правительства РД Анатолий Карибов, зампред Народного Собрания Елена Ельникова, глава минэкономразвития РД Осман Хасбулатов, руководитель ДГУНХ Гамид Бучаев, а также приглашенные гости.
Лучшие вопросы, заданные из сети, озвучит ведущий эфира Исрафил Исрафилов.
Событие будет транслировано в соцсетях: Одноклассники и ВКонтакте. Программа реализована в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития РД до 2035 года. Учредитель трансляции: www.kavkaz.vision.
Задачей Стратегической сессии является анализ первостепенных трендов, изучение возможностей и обсуждение общего мнения по выявлению преимуществ длительного развития региона.
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