Завтра в прямой трансляции обсудят вопросы о том, как будут развиваться горные районы Дагестана

Завтра, 21 июля, в 10:00, в Дагестане пройдет прямая трансляция, посвященная теме усовершенствования горных территорий республики. Прямое вещание будет вестись из здания Дагестанского государственного университета народного хозяйства (ДГУНХ). Жители республики, которых волнует вопрос о будущем горной местности Дагестана и ее социально-экономическом развитии, во время эфира смогут получить ответы на интересующие их вопросы. В трансляции примут участие и ответят на интересующие вопросы пользователей: председатель Правительства РД Артем Здунов , зампред Правительства РД Анатолий Карибов , зампред Народного Собрания Елена Ельникова, глава минэкономразвития РД Осман Хасбулатов , руководитель ДГУНХ Гамид Бучаев, а также приглашенные гости. Лучшие вопросы, заданные из сети, озвучит ведущий эфира Исрафил Исрафилов. Событие будет транслировано в соцсетях: Одноклассники и ВКонтакте. Программа реализована в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития РД до 2035 года. Учредитель трансляции: www.kavkaz.vision. Задачей Стратегической сессии является анализ первостепенных трендов, изучение возможностей и обсуждение общего мнения по выявлению преимуществ длительного развития региона.