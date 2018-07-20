Глава Ростова прокомментировал отставку своего заместителя по вопросам ЖКХ

Градоначальник Ростова Виталий Кушнарев сказал, что «с тяжелым сердцем воспринял отставку»

«Я не согласен с отставкой. Но на суд, конечно, влиять не могу. Тяжело на сердце. Это был работяга, человек бешеной работоспособности, трудно будет найти на его место достойного кандидата», — рассказал журналистам градоначальник Виталий Кушнарев.

Расторжение трудового договора достигнуто на основании решения суда, инициированного иском прокуратуры региона. Надзорный орган посчитал, что в деятельности Сакеллариуса есть конфликт интересов.

Сын экс-чиновника, несмотря на занимаемую отцом должность, возглавляет группу управляющих компаний, обслуживающих дома Ростова. Ранее, в этих фирмах числился и сам экс-заместитель главы города.