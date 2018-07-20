Глава Ростова прокомментировал отставку своего заместителя по вопросам ЖКХ 

Градоначальник Ростова Виталий Кушнарев сказал, что «с тяжелым сердцем воспринял отставку»
«Я не согласен с отставкой. Но на суд, конечно, влиять не могу. Тяжело на сердце. Это был работяга, человек бешеной работоспособности, трудно будет найти на его место достойного кандидата», — рассказал журналистам градоначальник Виталий Кушнарев.
Напомним, прокуратура добилась увольнения замглавы Ростова по вопросам ЖКХ Владимира Сакеллариуса.
Расторжение трудового договора достигнуто на основании решения суда, инициированного иском прокуратуры региона. Надзорный орган посчитал, что в деятельности Сакеллариуса есть конфликт интересов.
Сын экс-чиновника, несмотря на занимаемую отцом должность, возглавляет группу управляющих компаний, обслуживающих дома Ростова. Ранее, в этих фирмах числился и сам экс-заместитель главы города.