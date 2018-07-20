6 парфюмерных спреев для волос (на случай, если вам наскучили духи)

Теория

«Начнем с любителей наносить парфюм на волосы. С ароматами высокой концентрации так делать не рекомендуется. Во-первых, композиция на них правильно не раскрывается: если вам нравится ее звучание на коже, не факт, что на волосах оно будет идентично. Пористая структура волоса скорее сыграет с любимым ароматом злую шутку — часть компонентов просто будет не слышно, а остальные будут настолько кричащими, что могут не исчезнуть даже спустя несколько походов в душ. Поэтому парфюмерную воду и духи в идеале нужно наносить на тепловые точки только на кожу. В крайнем случае можно наносить ароматы высокой концентрации на кончики волос — если очень уж хочется.

Для волос же сейчас придумали несколько специальных парфюмированных средств. В чем принципиальная разница между духами для волос и вуалью для волос? Духи — это специальная структура аромата, предназначенная для ношения на волосах, чтобы композиция не «расслаивалась». Как правило, они имеют несколько иную формулу: часть компонентов в ней усилена, часть, наоборот, немного уходит на второй план. Духи для волос предназначены для того, чтобы не допустить «оседания» посторонних запахов, к примеру, еды или табака. Они имеют свой ярко выраженный аромат.

Вуаль для волос — это, в первую очередь, уходовое средство, которое предназначено для защиты волос от солнечных лучей и от негативного воздействия окружающей среды. Вуаль чаще всего содержит необходимые витамины для волос, к примеру, B5.

Сочетать вуаль либо духи для волос и парфюм можно, но если вы поклонник селективных брендов, комбинировать их с ароматом из масс-маркета не стоит — это все равно, что есть фуа-гра с картошкой фри из фаст-фуда».

Практика

Парфюм для волос Casamorati

Не просто дурманящий аромат для волос, но и превосходных уход — содержит натуральный витамин B5, полученный из биологических экстрактов. Способности впечатляют: восстанавливает структуру волос, возвращает им природный блеск и легкость.

Вуаль для волос Diptyque's Eau des Sens

Оставляет на волосах шлейф с насыщенным легким ароматом. Вуаль обогащена маслом камелии, обладающим питательными и защитными свойствами.

Парфюм для волос BYREDO

Обожаемый всеми бренд Byredo тоже обзавелся коллекцией парфюмов для волос со своими фирменными ароматами. Плюс — ароматы держатся действительно долго, ухаживают за волосами и придают здоровый блеск. Попробуйте нанести перед сном — засыпать в облаке одного из любимых ароматов Byredo будет максимально приятным экспириенсом.

Мист для волос Mancera

Mancera предлагают парфюм для волос в качестве нового способа ношения аромата, идеально подходящего для жарких солнечных дней. Будет ненавязчиво сопровождать вас целый день, поддерживать уровень увлажненности волос, защищать их от высоких температур и ультрафиолетовых лучей. Мон амур!

Ароматизированный спрей R+Co Relative Paradise Fragrance Spray

Свежий аромат с древесно-цитрусовой композицией подходит не только для волос, но и для тела и одежды. Подарит вашей шевелюре аромат сицилийского лимона, мандарина, эвкалипта, зеленого чая, древесного мха и амбры. Неплохое комбо, правда?

Арома-спрей для волос Aveda Alanara Hair Mist