Старшие дети Рода Стюарта затаили обиду

Род Стюарт (Rod Stewart) поблагодарил свою жену Пенни Ланкастер за то, что она воссоединила семью. Музыкант также рассказал о детях и некоторых семейных проблемах, выступив в эфире передачи ITV Lorraine.

Стюарт, который вместе с Пенни уже двадцать лет, из них одиннадцать в браке, сказал, что она лучше всех. «Она лучшая. Нет слов, чтобы описать ее. У меня восемь детей. Я планирую туры с учетом их каникул. В эти выходные я начинаю тур по США ».

Род, которому исполнилось 73 года, признался, что ему приходится регулярно тратить время на физические упражнения, чтобы иметь силы и энергию, необходимые для того, чтобы заниматься с младшими детьми, 12-летним Алистером и 7-летним Эйденом. «Я стараюсь держать себя в форме, — объяснил он. — Я все играл в футбол. Сейчас я играю уже меньше, но много занимаюсь. Пью много воды. Редко, но позволяю себе бокал вина. И немного шерри вечером».

Говоря о детях и музыкальной карьере, Род признался, что его старшие дети, 38-летняя Кимберли и Шон, который младше ее на один год, испытывали трудности с тем, чтобы справляться с напряженным графиком туров их отца, и у них сохранились неприятные чувства.

«Я был в турне так часто, что они почти не видели своего отца, — признается Род. — Конечно же, им это не нравилось. Я им объяснял, что их папа не развлекается и у него нет вечеринок каждый день, что он работает. В то время у меня был долг около миллиона долларов, и я должен был работать, прежде всего, для того, чтобы закрыть его».

Говоря о возможном завершении карьеры, Род отметил, что все когда-нибудь заканчивается, но сказал также, что он наслаждается, прежде всего, возможностью дарить людям хорошее настроение.

Напомним, Род был женат на Алане с 1979 по 1984 годы. У них двое детей: Кимберли и Шон. В 1987 году с моделью Келли Эмберг он произвел на свет дочь Руби. Двое детей у него от жены Рэйчел. Род и Пенни начали встречаться в 1999 году и поженились в 2007. Алистер родился в 2005 году, а Эйден в 2011. Также Род является отцом Сары Стритер, которая родилась в 1963 году и была отдана приемным родителям. Ранее Стюарт не раз заявлял, что стать папой в восьмой раз в таком зрелом возрасте очень здорово. Но при этом уточнял, что Эйден — его последний сын, поскольку он не планирует больше иметь детей.