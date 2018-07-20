Сборная самых дорогих футболистов мира. Здесь есть даже Зидан!

Алиссон Бекер, «Рома» → «Ливерпуль»

Кто: вратарьСколько: 62,5 млнКогда: лето 2018-го Самый свежий и самый дорогой трансфер вратаря. До этого рекордсменом был второй вратарь сборной Бразилии Эдерсон Мораес. Теперь все встало на свои места: за первого номера селесао заплатили больше 60 млн евро. Вполне заслуженно, кстати.

Кто: правый защитникСколько: 52,7 млн евроКогда: лето 2017-го В этом списке будет еще три защитника «МанСити». Шейхи скупают качественных беков, возможно, даже лучших в мире, но по абсолютно диким ценам. Зато могут гордиться самой дорогой обороной в мире.

Эмерик Лапорт, «Атлетик» → «Манчестер Сити»

Кто: центральный защитникСколько: 65 млн евроКогда: зима 2018-го Этот парень даже не играет за основу сборной Франции . Но все равно значился самым дорогим защитником в истории, перейдя этой зимой в Сити из «Атлетика». Правда, Лапорт потерял этот статус почти сразу.

Кто: центральный защитникСколько: 78,8 млн евроКогда: зима 2018-го Официально: самый дорогой защитник в истории футбола. Вряд ли в ближайшее время кто-нибудь заплатит за центрбека больше 79 млн евро.

Кто: левый защитникСколько: 57,5 млн евроКогда: лето 2017-го Менди был одним из первых, кто уехал из золотого состава «Монако». Российские бизнесмены заработали на шейхах из «Сити» больше всего: кроме самого дорого левого защитника они купили еще и Бернардо Силву за 50 млн Поль Погба , «Ювентус» → "Манчестер Юнайтед"

Кто: опорный полузащитникСколько: 105 млн евроКогда: лето 2016-го В 2016 году трансфер Погба разорвал трансферный рынок. Два года назад стало понятно: теперь такие суммы — это нормально, и дальше будет только хуже. Так и происходит сейчас.

Кто: центральный полузащитникСколько: 77,5 млн евроКогда: лето 2001-го Да-да, этот рекорд держится до сих пор. Зидан спустя 17 лет держится в списке самых дорогих полузащитников в истории. Просто представьте, что такое 77,5 млн евро в 2001 году!

Фелипе Коутиньо, «Ливерпуль» → «Барселона»

Кто: атакующий полузащитникСколько: 125 млн евроКогда: зима 2018-го А вот такие деньги в 2018-м уже не удивляют. Хотя для «Барсы» это рекордный трансфер.

Кто: нападающийСколько: 117 млн евроКогда: лето 2018-го Если бы не новый трансфер КриРо в «Юве», на его месте был бы Усман Дембеле . По оценке transfermarkt, «Барселона» заплатила «Боруссии» за французского вундеркинда 115 млн евро. Всего на два меньше, чем сделка итальянцев с «Реалом».

Килиан Мбаппе, «Монако» → «ПСЖ»

Кто: нападающийСколько: 135 млн евроКогда: лето 2018-го Лучший молодой футболист ЧМ-2018, естественно, в списке. Формально «ПСЖ» заплатит за Мбаппе только этим летом — такой способ обойти финансовый фейр-плей.

Неймар, ”Барселона” → «ПСЖ»

Кто: нападающийСколько: 222 млн евроКогда: лето 2017-го 222. Миллиона. Евро.

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