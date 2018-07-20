Алексей Мешков: читая о России в СМИ Франции, я не всегда узнаю свою страну

— Алексей Юрьевич, вы заступили на пост посла около года назад, в непростое для отношений между странами время. Какие задачи уже получилось решить, какие новые цели поставлены? С приходом к власти во Франции Эммануэля Макрона поменялось ли отношение Франции к России? Видите вы ли шансы на улучшение отношений и каким образом это может произойти?

— Действительно, российско-французские отношения переживают сегодня непростой период, что связано в большей степени не с какими-то нашими двусторонними проблемами, а общим похолоданием между Западом и Россией вследствие кризиса на Украине. В то же время именно с приходом к власти во Франции в 2017 году молодого и энергичного президента Эммануэля Макрона в наших двусторонних связях наметилась явная тенденция к потеплению.

Я прибыл во Францию в ноябре 2017 года, когда новые ростки в российско-французских отношениях только начинали проглядывать. Состоялась первая встреча президента Путина с Эммануэлем Макроном в мае 2017 года в Версале, постепенно активизировался политдиалог и сотрудничество в ряде других областей. Начинать посольскую службу в таких условиях весьма ответственно, не просто, но и чрезвычайно интересно. Я постарался сразу же включиться в работу и всемерно содействовать укреплению этой позитивной тенденции.

Конечно, между нами и сейчас сохраняются серьезные разногласия по ряду важных сюжетов международной повестки дня, не все двусторонние механизмы сотрудничества разморожены. В то же время диалог и взаимодействие расширяются во всех областях. Президент Франции побывал в России с ответным визитом 24-25 мая, а затем в ходе ЧМ 15 июля, вновь встретившись с Владимиром Путиным . МИДы двух стран ведут плотные консультации по широкому спектру вопросов, улучшаются торгово-экономические показатели обменов. Но сделать еще предстоит немало. Цель же вполне ясна — вновь вернуть российско-французским отношениям характер стратегического парнерства. Шансы для этого есть, поскольку такая задача в полной мере отвечает глубинным интересам народов наших стран.

— Президент Путин заявил в воскресенье на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что в ближайшее время должна пройти встреча в рамках большой межпарламентской комиссии. Какие вопросы планируется обсудить, на какие результаты нацелены стороны?

— 25 июля в Москве на площадке Государственной думы РФ после пятилетнего перерыва пройдет очередное заседание Большой межпарламентской российско-французской комиссии (БМК), в работе которой примут участие депутаты нижних палат парламентов двух стран. Ожидаем представительную делегацию Национального собрания Франции во главе с ее председателем Франсуа де Рюжи.

Событие важное, оно отражает все более явный обоюдный настрой вместе двигаться в сторону полной нормализации двусторонних отношений. На повестке дня БМК российско-французское межпарламентское взаимодействие в поиске путей повышения взаимного доверия, создания новой системы безопасности в Европе, противодействия современным вызовам, а также отношения Россия-Европа и Россия-Франция.

Планируется рассмотреть ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке, возможности сотрудничества по решению региональных проблем. Депутаты поговорят о культурном, научном сотрудничестве, университетских и молодежных обменах.

Приветствуем возобновление межпарламентского диалога. Мы уверены, что парламентская дипломатия вернет себе ту традиционно важную роль, которую она играла на протяжении последних десятилетий в отношениях наших стран, что голос депутатов будет лучше слышен на всех уровнях, благодаря активному обмену мнениями с иностранными коллегами.

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи. 15 июля 2018

— Франция является одним из ведущих партнеров России в Европе. Как развивается торгово-экономическое сотрудничество между странами в условиях санкций? В каком секторе отмечается наибольшее присутствие французских компаний? Удовлетворены ли стороны уровнем товарооборота между РФ и Францией? Какие меры для повышения его планируется принять?

— Франция традиционно относится к числу ведущих европейских стран-инвесторов, работающих на российском рынке. Более 500 компаний с участием французского капитала представлены в различных отраслях нашей экономики. 40 российских компаний работает во Франции. Наиболее сильные позиции у французских компаний в топливно-энергетическом секторе, автомобилестроении, фармацевтике, пищевой промышленности. Из российских компаний во Франции можно выделить ОАО «РЖД» (наш основной инвестор на французском рынке), Ростехнологии , дочку Газпрома — «Газпром Маркетинг и Трейдинг», «Старсем» — совместное предприятие ГК «Роскосмос» и "Арианэспас" , «Росатом Франс».

Что касается объема взаимной торговли, то здесь за последние два года мы наблюдаем неплохую положительную динамику после его резкого обвала в 2014 году. Так, в 2017 году товарооборот увеличился по сравнению с 2016 годом на 16,5% и составил 15,5 миллиарда долларов (российский экспорт вырос на 21,9%, импорт — на 13,4%). По итогам первого квартала этого года он составил 4,2 миллиарда долларов (рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года). Франция занимает 12-е место во внешнеторговом обороте России. Объем накопленных в России прямых французских инвестиций на конец 2017 года составил 15,26 миллиарда долларов.

Теперь, что касается мер для повышения уровня товарооборота. На мой взгляд, между нашими странами в последнее время выстраивается неплохое взаимодействие. В прошлом году удалось провести два заседания Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК). А это хорошие сигналы для экономических партнеров наших стран. Безусловно, не будем забывать, что мы живем в эпоху капитализма и на уровне товарооборота, кроме санкций, также отражается чисто коммерческий подход бизнеса к сотрудничеству.

Вижу хороший потенциал для наращивания экономического сотрудничества и, следовательно, повышения объемов взаимного товарооборота в расширении двусторонних межрегиональных связей, а также контактов по линии малых и средних предприятий. Мне кажется, мы этот потенциал не используем в полную силу.

— Как вы в целом оцениваете образ России во французской прессе, есть ли некая предвзятость по отношению к стране? И насколько изменилась ситуация в связи с ЧМ по футболу?

— Скажу вам честно, зачастую, читая о России во французской прессе, я не всегда узнаю свою страну. Порой складывается впечатление, что некоторые журналисты работают по принципу «хорошая новость — это не новость».

Мы, безусловно, не могли не отметить, как заметно и в лучшую сторону поменялась риторика французских СМИ за время проведения чемпионата мира по футболу в России. Даже традиционно критически настроенные по отношению к нам СМИ писали и о высокопрофессиональной подготовке спортивного праздника, и о том, что ЧМ позволил лучше узнать нашу страну, завоевать сердца болельщиков, повысить международный престиж России. Отмечала пресса и русское гостеприимство, чистые станции метро, новые стадионы, волонтеров-полиглотов, безвизовый въезд в Россию и бесплатные поезда для обладателей FAN ID, пресс-центры для журналистов в городах-организаторах. Не обошлось без некой дежурной критики, но в целом ЧМ стал определенным индикатором — показал, что страшилки, которыми западная пресса кормила своих читателей, не имеют ничего общего с реальностью. Есть и первые плоды — простые французские граждане, узнавая на улице, в магазине или кафе россиян, благодарят за организацию ЧМ-2018, признаются, что «наконец-то узнали правду о России», что наша страна «оказывается намного-намного лучше», чем они думали и чем писала о ней французская пресса.

Болельщики сборной Франции во время финального матча ЧМ по футболу

— Многолетние дипломатические отношения РФ и Франции были омрачены украинским и сирийским кризисами, крымским референдумом, а также последовавшими после этого санкциями со стороны ЕС . Тем не менее страны продолжают вести диалог по урегулированию конфликта на Украине. Как проходят сейчас эти переговоры? Пытается ли Париж повлиять на Киев в части выполнения минских соглашений? Есть ли подвижки по проведению очередной встречи нормандского формата?

— Вы правильно подобрали слово — омрачены. Если посмотреть в более долгосрочной исторической ретроспективе, отношения России и Франции во второй половине 20 века-начале 21 века характеризовались самым положительным образом. Это были подлинно взаимоуважительный диалог и конструктивное сотрудничество, в основе которого была прежде всего суверенная внешняя политика Франции под руководством генерала де Голля и его преемников.

Применительно к кризису на Украине, возвращению Крыма домой и войне в Сирии, к сожалению, Париж без малейших оговорок и раздумий присоединился к общеесовской и общенатовской линии и тем самым лишил себя свободы маневра, возможности непредвзято, объективно посмотреть на происходившие события, понять роль в них России и причины ее действий. Президент Франции Эммануэль Макрон, будучи прагматичным и в то же время смелым политиком, взял курс на расширение диалога с нашей страной, и мы можем это только приветствовать. Конечно, переговоры, в частности, по Украине, пока продвигаются с трудом. Париж, как впрочем и Берлин, туго спеленат внутриесовской дисциплиной, что крайне затрудняет ему свободу маневра. Страны ЕС и их лидеры — Франция и Германия — закрывают глаза на действия Киева по торпедированию минских соглашений.

В итоге украинские власти чувствуют определенную безнаказанность и не выполняют собственные обязательства. Однако вода камень точит. Я уверен, что постепенно Россия вместе с Парижем и Берлином смогут способствовать установлению прочного мира на Украине и уважительного диалога между Донецком Луганском и Киевом.

Что касается возможного саммита нормандского формата, то условия для него пока не созрели. Сперва необходимо добиться полного выполнения Киевом прежних договоренностей лидеров стран нормандской четверки. К тому же нормандский формат играет лишь вспомогательную роль в урегулировании внутриукраинского конфликта. Его основная задача — придавать политический импульс прямому диалогу сторон — Донецку, Луганску и Киеву, от чего украинские власти упорно уклоняются.

— Как вы оцениваете попытки Франции включиться в политическое урегулирование конфликта в Сирии в рамках малой группы? Сблизились ли за последние полгода позиции Франции и России по ситуации в Сирии?

— Хочу отметить, что двусторонний диалог с Парижем по Сирии не прекращался и продолжается и сегодня. Причем на постоянной и довольной регулярной основе. Дополнительный импульс придали ему встречи президентов России и Франции в Санкт-Петербурге и Москве в мае и июле. Полагаем, что в последнее время французская позиция по Сирии в целом эволюционировала в сторону большего реализма.

Что необходимо сегодня для политического урегулирования в Сирии? В общем-то, лишь одно. Усадить сирийские стороны за стол переговоров на основе согласованных принципов и помочь им начать прямой диалог, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН . Эта резолюция гласит, что переговорный процесс должен быть инклюзивным, то есть в нем должны участвовать делегации правительства Сирии и всего спектра оппозиции. А вопросы политического урегулирования должны решаться самими сирийцами на основе взаимного согласия. Так же, как в Москве, в Париже это понимают.

Со своей стороны полагаем необходимым всецело содействовать долгосрочному политическому урегулированию, в частности, с учетом рекомендаций, принятых Конгрессом сирийского национального диалога в Сочи 30 января. Мы, со своей стороны, продолжаем работу с правительством Сирии и оппозицией в рамках астанинского процесса совместно с нашими партнерами — Турцией Ираном . Этот формат переговоров доказал свою дееспособность и дает весомый результат.

Мужчина фотографирует эмблему конгресса сирийского национального диалога в Сочи

Что касается так называемой малой группы (ее костяк составили США Великобритания , Франция, Иордания Саудовская Аравия , к которым впоследствии присоединилась Германия и недавно Египет ), то они, в свою очередь, также заявляют о намерениях работать на благо Сирии. Но при этом действуют келейно, сирийские стороны к участию в дискуссиях не привлекают. Это вызывает вопросы. Однако для того чтобы процесс урегулирования приобрел широкий характер и у нас были максимально высокие шансы на окончательный успех, вести диалог с малой группой мы готовы. Это по итогам переговоров с Эммануэлем Макроном в Санкт-Петербурге и Москве, а затем и Дональдом Трампом Хельсинки , подтвердил президент России Владимир Путин. Попробуем скоординировать наши усилия с усилиями малой группы государств. Разумеется, считаем возможным делать это исключительно при соблюдении принципа уважения суверенитета Сирии.

Призываем всех партнеров, в том числе и Францию, снять введенные в отношении Сирии односторонние рестрикции и санкции и начать оказывать содействие в восстановлении этой страны без каких бы то ни было предварительных условий. Обсуждаем сейчас вопросы активизации гуманитарного сотрудничества по двусторонней линии со странами ЕС, прежде всего с Францией, а также первые практические шаги в этом направлении.

— Во французском парламенте обсуждают закон о фейковых новостях, предложенный партией Макрона «Республика на марше». При этом в клевете французский президент обвинял только российские СМИ — телеканал RT агентство Sputnik . Эксперты считают, что закон направлен именно против них. Может ли этот закон, на ваш взгляд, привести к информационной блокаде российских СМИ во Франции?

— Вы, вероятно, знаете, что данный законопроект вызвал широкую полемику не только в иностранной медиасреде, в том числе российской, но и в самой Франции. Многие эксперты склонны считать, что попытка государства на законодательном уровне делить СМИ на хорошие и плохие, надежные и ненадежные не что иное, как цензура. К тому же не совсем понятно, как его будут применять на практике. Здесь хочется спросить, а судьи кто и как они, эти судьи, будут определять, какая публикация или сюжет подпадают под действие этого закона, а что к нему не относится.

Закон также предусматривает наказание иностранного СМИ вплоть до отзыва лицензии на вещание. И здесь в один ряд встают не только российские, но все зарубежные СМИ, работающие во Франции. Безусловно, не может не вызывать озабоченности то, что именно телеканал RT France и агентство Sputnik французы записали в агенты влияния, а ряд экспертов говорят, что этот закон направлен непосредственно против них. Насколько мне известно, ни одно обвинение в адрес этих СМИ в распространении фейков не было подкреплено фактическими доказательствами. Надеемся, Франция все же не отойдет от своей позиции приверженности свободе слова, о которой мы так часто слышим.

— С какими вопросами в дипмиссию обращаются соотечественники? Можете ли припомнить какой-нибудь интересный случай?

— Прежде всего хочу отметить, что во Франции активно действует Координационный совет соотечественников, объединяющий более 250 ассоциаций. Ежегодно в Совет избираются 23 наиболее достойных соотечественника, представляющих все волны эмиграции во Францию, и они находятся в постоянном контакте с посольством, решая самые разные вопросы. Не могу сказать, что их просьбы необычны: как правило, мы оказываем разноплановую поддержку культурным и научно-просветительским проектам русской диаспоры. Но, конечно, встречаются и экзотические просьбы, например, связанные с поиском родственников, чьи следы затерялись на территории Франции в XX или даже XIX веке.