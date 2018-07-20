Топ-10 событий недели в регионах России. Президент спасает город, стадионы смывает, на Урале нет воды, а рабочие бунтуют

10 место. «Хочу быть владычицей морскою», или Чем торгуют в Приморье

Соленую воду продали за 15 миллионов рублей

Приморский край . На этой неделе в Приморском крае впервые провели аукцион на право пользования рыбоводным участком. Инициатор торгов — Росрыболовство , а начальная стоимость участка в Японском море площадью 68,3 гектара составила 690 тысяч рублей. В ходе 18-часовой борьбы шести компаний цена выросла до 15,2 миллиона рублей! На участке победитель планирует заниматься аквакультурой. До середины сентября разыграют еще 45 участков общей площадью 9 тысяч гектаров. Всего же планируется вовлечь в хозяйственный оборот 100 тысяч гектаров моря.

«Марикультуру на Дальнем Востоке надо развивать однозначно, как и любой другой бизнес. Но сейчас предприниматели очень рискуют, покупая участки за такие огромные деньги. В Приморском крае большая проблема марикультурных объектов. Это — их охрана, браконьеры просто бесчинствуют в регионе. И предпринимателям, и населению было бы спокойнее, если бы участки все же предоставлялись на иных условиях, оставаясь в собственности государства: было бы больше контроля, а бизнес не рисковал бы потерять деньги», — считает Александр Латкин , руководитель института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС.

9 место. Потерявши голову, по волосам не плачут, или Что не так с кадровой политикой

Омске продолжают обновлять региональную администрацию

«Люди не совсем понимают кадровую политику врио губернатора и стиль его управления. Он публично критикует министров, членов правительства. При этом Бурков не отдает себе отчет в том, что это — его министры, его команда. Если они такие плохие, почему он их держит и платит зарплату? Вопросы впору задавать ему и усомниться в его состоятельности как руководителя региона. А еще много вопросов к его новым назначениям. Люди из других регионов, не имеющие нужных профессиональных компетенций, а порой даже профильного образования», — прокомментировала ситуацию Инна Ветренко.

На фото Александр Бурков

8 место. «Тебя посодют, а ты не воруй», или Чиновники снова зарвались

Челябинске задержаны высокопоставленные чиновники

Челябинская область . В Челябинске 19 июля сотрудники регионального УФСБ России совместно со Следственным комитетом задержали первого заместителя министра экономического развития Южного Урала Антона Бахаева, который был назначен на эту должность менее полугода назад. Задержание прошло в рамках уголовного дела по факту хищения бюджетных средств. В ночь на 20 июля силовики пришли и за соратницей Бахаева Ольгой Алейниковой, которая в настоящее время занимает должность директора агентства международного сотрудничества региона. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Ожидается, что заседание суда по избранию меры пресечения состоится в пятницу поздно вечером в закрытом режиме.

«Уверен, правоохранительные органы профессионально и компетентно разберутся в этом вопросе, мной поставлена задача оказать им максимально возможное содействие, — прокомментировал произошедшее губернатор Борис Дубровский , — В любом случае в самое ближайшее время будет принят весь комплекс управленческих решений, обеспечивающих продолжение качественной и своевременной подготовки инфраструктуры города Челябинска к проведению саммитов ШОС БРИКС в 2020 году».

На фото Борис Дубровский

7 место. Звонок другу, или Зачем смотреть федеральное ТВ Жалоба президенту спасла владивостокцев от мусора

Приморский край. Во Владивостоке закрывают мусоросжигательный завод, расположенный в одном из спальных районов города. Дым от горящего мусора годами беспокоил местных жителей, экологи добавляли масла в огонь, подчеркивая, что выбросы крайне негативно сказываются на здоровье. Проблема настолько достала жителей краевой столицы, что ее озвучили на прошлогодней пресс-конференции Владимира Путина . Президент пообещал решение вопроса взять на контроль. На этой неделе глава Владивостока Виталий Веркеенко посетил предприятие. Пообщавшись с экспертами и изучив вопрос, градоначальник заключил, что экономическая деятельность завода слаба, а модернизировать его нецелесообразно. В свете услышанного Веркеенко принял решение предприятие закрыть уже до 1 сентября.

«Не думаю, что Веркеенко принял это решение сознательно в преддверии выборов в сентябре. Здесь, думаю, его окружение перестаралось с информационной поддержкой поездки на предприятие. То, что решение о закрытии было принято, — факт. Но вот сроки… Теперь информационному блоку предстоит аккуратно убрать из повестки новости вокруг завода и незаметно перенести сроки с сентября на более поздний период. Однако событие сыграло на руку врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко . Он уже не раз высказывался о необходимости закрытия завода, теперь можно быть уверенным в том, что он получит поддержку жителей Снеговой Пади. А район, стоит отметить, немаленький», — прокомментировал политолог, директор консалтингового центра Expert Group Павел Наливайко

6 место. Стихийное бедствие, или Что не так с властями и застройщиками

Дожди затопили города юга Ростовская область Краснодарский край . Обильные ливни, грозы и даже смерчи создали проблемы городам юга. В городе Шахты Ростовской области от удара молнии погибла беременная девушка. В Сочи в минувшее воскресение, 15 июля, прошел сильный ливень. Из-за дождя подтопило несколько городских районов, вблизи Сочи и Геленджика наблюдались смерчи. На следующий день в Краснодаре за два часа выпало 64 мм осадков. В результате разгулявшейся стихии произошли частичные подтопления многих улиц. Как и в Волгограде , оказались затоплены магазины в нескольких ТЦ. Пассажиров затопленного общественного транспорта пришлось эвакуировать на лодках. Кроме того, в ряде микрорайонов города на время пропало электричество.

16 июля из-за сильного дождя оказались затоплены дороги и некоторые улицы донской столицы. Жертвой водной стихии едва не стала женщина-пешеход на проспекте Королева, которую спасли двое парней. В этот же день проливной дождь обрушился на Новочеркасск , затопив множество улиц. Больше всего в городе досталось железнодорожному вокзалу, который вместе с прилегающими к нему улицами буквально ушел под воду.

Из-за непрерывно идущих ливней в ночь на 18 июля в хуторе Полковничьем Туапсинского района Краснодарского края мощный поток воды снес мост. Жители оказались на время изолированными, а устранять последствия стихии пришлось МЧС . Сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра также наблюдались и на Ставрополье

«Случившееся — пример того, как ЧП показывает системную проблему. В данном случае — с канализационной системой наших городов. Старые советские ливневки работают на пределе мощности или выходят из строя. Проблему усугубляет то, что во многих местах застройка городов идет с нарушениями: девелоперы не просчитывают риски, строят в низинах и оползневых зонах. Жажда наживы у застройщиков и попустительство муниципальных властей приводит к таким тяжелым последствиям. И это проблема не только городов юга, но и всей России », — прокомментировал Виталий Арьков, политолог, руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS.

5 место. Сэкономили, или Что не так в трудовых отношениях с мигрантами

На площадке СИБУРа бунтовали работники-мигранты

Тюменская область . На тобольской стройплощадке СИБУРа работники субподрядной организации «Пандера» (подрядчик — компания «Ренейссанс») собрались, чтобы обсудить вопросы по заработной плате и условиям проживания. Дискуссия переросла в потасовку. В конфликте участвовали 250–300 рабочих, в основном трудовые мигранты из Средней Азии. В ходе бунта пострадал водитель и был поломан автомобиль. Следственный комитет и прокуратура выясняют, каковы были условия труда на площадке и быта в вахтовых городках, своевременно ли субподрядчик выплачивает заработную плату.

Ситуацию прокомментировал профессор кафедры труда и социальной политики института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков : «Если говорить в общем о проблеме трудовых прав мигрантов, думаю, это вопрос легализации. С нелегалами не заключают коллективных трудовых договоров, их интересы не может представлять профсоюз. Если они легализуются, защищать их права будет гораздо легче. С другой стороны, это ведет к более высокой оплате труда, что работодателю бывает невыгодно».

4 место. Артиста обидеть может каждый, или Как испортить себе жизнь

Экс-депутат получил реальный срок за избиение диджея Smash

Пермский край . Суд подвел черту под февральским инцидентом, случившимся в пермском клубе «Дом культуры». Известный исполнитель Андрей Ширман (DJ Smash) был избит так, что получил сотрясение мозга и перелом челюсти. Пострадавший обвинил в нападении бывшего депутата прикамского заксобрания, мастера спора по рукопашному бою Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича. Поводом для рукоприкладства послужил отказ DJ Smash от назойливых предложений сделать селфи. Диджея активно поддержал рэпер Тимати , который приезжал в Пермь на судебное заседание, когда DJ Smash давал показания. И Тимати, и Ширман потребовали реальных сроков наказания для Телепнева и Ванкевича. Эти двое свою причастность к драке отрицали, но на суде экс-депутат частично признал свою вину. Обвинение запросило для подсудимых по три с половиной года колонии-поселения, суд решил, что хватит двух лет каждому. Представитель обвинения после процесса предположил, что прокуратура не будет обжаловать решение суда. Телепнев и Ванкевич могут это сделать в течение десяти дней. В реготделении «Единой России» пояснили, что рассмотрят вопрос исключения Телепнева из партии после вступления приговора в законную силу.

«Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении последних пяти месяцев, это не только моя победа, это победа нашего общества. Спасибо всем моим друзьям, в особенности моему брату Тимати за неоценимый вклад. Теперь каждый житель Перми, каждый россиянин может быть уверен, что богатство и депутатский статус не помогут избежать ответственности за совершенные преступления. Благодарю правоохранительные и судебные органы региона за объективный результат по делу. Далее уже на этой неделе будет рассматриваться второе дело об избиении Глеба Кулакова, в том же клубе на месяц раньше меня. Так что Телепнев скоро получит бонус», — написал DJ Smash в своем Instagram.

«Реальный срок за реальное насилие в отношении человека — это корректный приговор. В отличие от реальных сроков по доброй половине статей УК. Кстати, к недавней истории с Рабинером это точно так же относится. Любителей решать дело кулаками надо наказывать. Некоторое время в изоляции от общества — подходящий вариант», — прокомментировал приговор пермский журналист Роман Попов

3 место. Дефицит воды, или Два литра в руки

Жители севера Среднего Урала остались без питьевой воды

Свердловская область . ЧП произошло 16 июля в Североуральске . На территории предприятия ОАО «СУБР» случился обвал канала реки Кальи . Вода из разрушенного канала попала в водозабор, из-за этого стало невозможно пить воду из-под крана. С полок магазинов жители тут же смели всю бутилированную воду (цены моментально взлетели вверх). Городские власти начали выдавать местным жителями по два литра воды на человека в сутки, но только при предъявлении паспорта. Люди ждали по несколько часов своей очереди, в соцсетях писали даже о потасовках из-за нехватки воды. При этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram писал, что ситуация находится под контролем, люди водой обеспечиваются.

Когда стало понятно, что ситуация не контролируется местными властями (глава Североуральска Василий Матюшенко находится в отпуске и на место ЧП не прибыл), в город приехал замминистра ЖКХ Андрей Кислицын, которому пришлось извиняться перед горожанами за нерасторопность властей. Медики заявили, что городу грозит эпидемия. Сейчас с Роспотребнадзором обсуждается вопрос вакцинации жителей из группы риска (детей и пенсионеров) от гепатита. Кроме того, под угрозой затопления оказалась шахта «Черемуховская». Сейчас работы на ней приостановлены.

Из-за того, что сроки восстановления русла СУБР постоянно переносит (официальная версия обвала русла не озвучивается до сих пор), запуск забоев также откладывается. Восстанавливать систему водоснабжения в городе начнут сразу после окончания ремонтных работ на русле. На это уйдет как минимум три-четыре дня. К расследованию ЧП в Североуральске подключились силовые ведомства. Следователи решили оценить, можно ли было предотвратить аварию на реке Калья, а также насколько эффективно сработали чиновники и минимизировали последствия прорыва бетонного русла. Прокуратура взяла под собственный контроль вопрос обеспечения людей питьевой водой. Также ведомство проверит, как соблюдались требования законодательства при обеспечении водой города и близлежащих поселков.

«Аварийная ситуация полностью локализована, работы завершены, промывка системы водоснабжения завершена. Информируем, что с 14 часов 20 июля началось гиперхлорирование системы водоснабжения, которое будет проходить в течение суток. Далее будут взяты пробы воды на соответствие санитарным нормам. С 21 июля в поликлиниках ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ» будет проводиться бесплатная вакцинация детей от гепатита А. Просим воду из системы холодного водоснабжения для использования в пищу не употреблять», — прокомментировали в администрации Североуральска.

По мнению главного научного консультанта Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Министерства здравоохранения РФ Юрия Рахманина, во время ЧП три литра в сутки — минимальное количество питьевой воды, необходимое одному человеку для питания и питья, 20 литров в сутки — для питьевых и бытовых целей.

«Давать воду по паспорту — глупость. Это или очень сложная проблема с водой и нет запасов, когда нужно обеспечить минимальный жизненный уровень для каждого, тогда да, нужен паспорт, но я не думаю, что в размерах такого города была необходимость выдавать ее по паспорту, она должна быть в свободном доступе, но не для полива зеленых насаждений. На аварийные ситуации всегда должны быть планы у всех хозяйствующих объектов, на случай неожиданных наводнений, землетрясений, других чрезвычайных ситуаций обязательно должен быть план быстрой реализации мероприятий по спасению населения. Нужно было обратиться обязательно в МЧС, у них есть стратегический запас 5-литровой бутилированной воды. Да, хороший выход в данных случаях — обеспечить в цистернах, но хорошего качества, еще лучше предоставлять бутилированную воду, так как она еще более высокого качества. Общественности надо было активнее заняться вопросом, чтобы организовать и подключить все возможные пути. Следовать нужно указаниям Роспотребнадзора, в этой ситуации они поступают очень грамотно», — уточнил Юрий Рахманин.

2 место. Скандал на ровном месте, или Чье имя указали в исполнительном листе

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия возбудило исполнительное производство по взысканию пени по налогам в размере 1 тыс. 113 рублей 87 копеек в отношении французского актера Жерара Депардье. Исполнительное производство было возбуждено еще 13 июня, но журналистам стало известно об этом только на этой неделе. Спустя 14 дней судебные приставы закрыли исполнительное производство из-за невозможности отыскать имущество актера. Позднее в УФНС России по Республике Мордовия назвали все произошедшее ошибкой, причиной которой стало неправильное заполнение электронных документов представителем актера. Заодно выяснилось, что у Жерара Депардье в Саранске никакой квартиры, которую власти республики якобы подарили ему в 2013 году, нет. А прописан актер у своего друга Николая Бородачева

«Актерская профессия предполагает шоу. Любое событие актерам в кассу, все работает на имидж. Чем больше о них говорят, тем больше они узнаваемы и популярны. Так короче путь к новой роли или какому-то рекламному заказу. Поэтому все выпячиваются, пиарятся в соцсетях и нанимают PR-директоров. Это не секрет. Жерар Депардье очень уважаемый человек в Саранске, его там все видели и знают, и в последние годы он является частью его имиджа. Он привлекает внимание к этому городу, что дает туристический поток. Здесь даже открыт культурный центр его имени. И там реально есть жилье, которое во время экскурсий показывают: «Вот этот дом, этот подъезд, эта квартира». Я не знаю, принадлежит ли Жерару Депардье квартира в очень симпатичном розовеньком доме на речке Саранке в центре города, или он в ней просто прописан», — прокомментировала журналист, блогер, медиаконсультант Анна Вингурт.

1 место. ЧМ-2018, или Что в наследство нам оставил мундиаль

В Нижнем Новгороде и Волгограде из-за дождей протекли стадионы

Нижегородская область, Волгоградская область . В Нижнем Новгороде продолжаются дожди. Пока власти заделывают размытую потоками воды Волжскую набережную, протек «Стадион Нижний Новгород». Видео со стекающими потоками воды появилось в соцсетях. ФГУП «Спорт-Инжиниринг», в собственности которого находится стадион, объяснило протечки в системе ливневой канализации здания переполнением городской системы ливнестоков из-за «сверхнормативных объемов дождевой воды». «В настоящее время ведутся работы по устранению последствий протечек и их предотвращению», — говорится в сообщении компании. В Волгограде дожди затопили «Волгоград Арену» и уничтожили набережную Бочарова, как прозвали ее сами жители. Всего 15 июля в Волгограде выпала двухмесячная норма осадков — 70 мм. Как пишут местные СМИ, уже через полчаса после начала ливня авто начали уходить под воду.

Алексей Чигенев. «Насколько я знаю, сами стадионы не понесли конструктивные потери. Ливень в Волгограде размыл территорию, которая прилегала к объекту. Благоустройство этой территории — зона ответственности субъекта. И, конечно, не правильно было бы тыкать пальцем в сторону генподрядчиков арены и в который раз напоминать о том, сколько миллиардов затрачено на ее возведение. Считаю, что это в какой-то степени ошибка проектантов — не учли объемы дождевых потоков, которые давят на ливневую канализацию, и не сделали отвод стоков. Но никакой трагедии здесь нет. Все это устранимо, и после работ негативных последствий для обоих стадионов быть не должно. Хорошо, что это произошло после чемпионата и указало на недостатки, которые могут присутствовать и на других площадках ЧМ. Поэтому в остальных городах, где проходил мундиаль, нужно проверить системы дождевой канализации на прилегающих к объектам участках и при необходимости дополнительно позаботиться об отводе стоков», — прокомментировал председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самары