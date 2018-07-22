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Ростовчанка просит федеральные власти прекратить вырубку Александровской рощи
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Ростовчанка просит федеральные власти прекратить вырубку Александровской рощи 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
На месте Александровской рощи планируют построить новый жилой комплекс
Жительница донской столицы Татьяна Копосова накануне опубликовала в сети обращение, в котором просит федеральные власти остановить уничтожение рощи на улице Вересаева. Женщина вечером 21 июля создала петицию на специальном портале. Сейчас под публикацией стоит уже 383 подписи. В тексте петиции говорится, что на территории Александровской рощи сейчас работает специальная техника, которая зачищает участок под строительную площадку. Копосова пишет, что вырублено уже 37 гектаров леса. — В настоящее время участок является муниципальным, в аренду под строительство не передан, проект планировки земельного участка не утвержден. Зачистка строительного пятна под ноль формально прикрывалась документом из администрации города о санитарной рубке сухостоя, — пишет женщина. Она требует, чтоб в процесс вмешались федеральные власти. — Мы требуем направить в город федеральную комиссию для проведения комплексной проверки по фактам уничтожения зеленых зон Ростова и проведения расследования обстоятельств уничтожения зеленого массива Александровской рощи, — пишет автор петиции. Ранее сообщалось, что на этом участке будет построен жилой комплекс. Часть квартир в новостройке передадут обманутым дольщикам. По словам мэра города Виталия Кушнарева, в ближайшее время будет проведен конкурс на застройку участка на Вересаева. Глава администрации добавил, что здесь же будет создан парк. — Нет такого объекта, как Александровская роща. Есть участок площадью 18 гектаров, на котором растут деревья. Эта территория будет переустроена, обустроена и превращена в парк, — заявил мэр Ростова.
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