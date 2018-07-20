В Воронеже 10 управляющих компаний могут лишиться лицензий 

УК более полугода не имели на балансе многоквартирных домов. 10 управляющих компаний могут лишиться лицензий. Госжилинспекция области собирается подать в суд на эти обслуживающие организации. УК более полугода не имели на балансе многоквартирных домов. В январе были внесены изменения в жилищный кодекс, согласно которым управляющая компания не должна оставаться без жилфонда более 6 месяцев. Специалисты ГЖИ провели мониторинг. Оказалось, около 70 компаний либо давно лишились управления домами, либо вообще никогда его не имели. Среди них, по мнению специалистов, могут быть и, так называемые, организации — дублёры. Более крупные УК, в случае аннулирования лицензии, могли бы попытаться перевести дома на эти управляющие компании. — Необходимо создавать эффективный рынок многоквартирными домами и там не должно быть компаний-пустышек. Соответственно, будут подготовлены исковые заявления в ближайшие дни и будут направлены в суды, — сообщила руководитель Государственной жилищной инспекции Воронежской области Диана Гончарова.