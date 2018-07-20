Мэр Иркутска поручил сократить сроки дорожного ремонта

Сократить сроки дорожного ремонта без ущерба качеству — такое поручение дал глава столицы Иркутской области Дмитрий Бердников . Он пообщался с подрядчикам во время рабочей проверки пять иркутских улиц. В поездке участвовали общественники и начальники структурных подразделений администрации Иркутска . В частности, мэр Иркутска отметил, что дорожные работы на объездной дороге в микрорайоне Юбилейный необходимо завершить до начала сентября, точнее в середине августа.

«Этот транспортный узел имеет большое значение. Поток автомобилей идет с садоводств, к сентябрю трафик на этой трассе вырастет в разы. Необходимо создавать как можно меньше неудобств иркутянам. Погода сейчас позволяет ускориться в работах без потери качества, поэтому необходимо приложить максимальные усилия, чтобы закончить весь запланированный объем работ за две недели до сентября», — сообщил в беседе с подрядчиками мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Дорожные работы в микрорайоне Юбилейный выполняются в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Объем работ очень значителен: рабочим предстоит уложить почти шестьдесят тысяч квадратных метров дорожного полотна, обустроить больше двадцати тысяч квадратных метров новых тротуаров, установить светофорные объекты и барьерные разделители, а также поставить новые дорожные знаки и нанести дорожную разметку. Все перечисленные дорожные работы согласно контракту должны быть завершены уже к началу сентября. Большая часть запланированных работ уже выполнена, дорожный подрядчик заверил иркутского градоначальника, что рабочие завершат ремонт досрочно, если погода в Иркутск по-прежнему будет благоприятна.

Вопросы по соблюдению сроков работ возникли у проверяющих на улице Декабрьских Событий, где подрядчик, как выяснилось, отстает от графика. По словам мастера участка, рабочие столкнулись с проблемой отвода ливневых вод. На территории необходимо будет организовывать дополнительные отводные коллекторы на дворовых территориях, чтобы вода не застаивалась на проезжей части дороги. Иркутский градоначальник Дмитрий Бердников поручил главам соответствующих подразделений администрации решить этот вопрос.