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Правительство одобрило законопроекты о привлечении НКО к оказанию социальных услуг
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Правительство одобрило законопроекты о привлечении НКО к оказанию социальных услуг 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило пакет из двух законопроектов, расширяющих возможности негосударственным организациям оказывать государственные и муниципальные услуги в социальных сферах. Об этом говорится в перечне решений правительства, принятых на заседании в четверг, который опубликован в пятницу на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Кроме того, министерству финансов было поручено проработать вопрос об участии организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, в системе социального партнерства соответствующих объединений работодателей, отметили в правительстве.
"Цель законопроектов — повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта. Предусматривается возможность участия потребителя услуг в выборе исполнителя услуги", — говорится в материалах правительства.
Документы направлены на создание равных условий для государственных и негосударственных организаций, участвующих в оказании госуслуг в социальной сфере, что будет способствовать устранению сложившегося неравенства в сфере финансирования такой деятельности. Реализация законопроектов позволит впервые сформировать и сделать публичными данные об общем объеме социальных госуслуг, оказание которых государство гарантирует в соответствующем финансовом году, надеются в кабмине.
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