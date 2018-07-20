Правительство одобрило законопроекты о привлечении НКО к оказанию социальных услуг

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Правительство РФ одобрило пакет из двух законопроектов, расширяющих возможности негосударственным организациям оказывать государственные и муниципальные услуги в социальных сферах. Об этом говорится в перечне решений правительства, принятых на заседании в четверг, который опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Кроме того, министерству финансов было поручено проработать вопрос об участии организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, в системе социального партнерства соответствующих объединений работодателей, отметили в правительстве.

"Цель законопроектов — повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта. Предусматривается возможность участия потребителя услуг в выборе исполнителя услуги", — говорится в материалах правительства.

Документы направлены на создание равных условий для государственных и негосударственных организаций, участвующих в оказании госуслуг в социальной сфере, что будет способствовать устранению сложившегося неравенства в сфере финансирования такой деятельности. Реализация законопроектов позволит впервые сформировать и сделать публичными данные об общем объеме социальных госуслуг, оказание которых государство гарантирует в соответствующем финансовом году, надеются в кабмине.