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Полигон в Порховском районе Псковской области закроют к 2019 году
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Полигон в Порховском районе Псковской области закроют к 2019 году 

Федеральное агентство новостей 2 часа назад
Псков, 21 июля. Михаил Ведерников рассказал о том, что в Порховском районе полигона не будет: свалку закроют и рекультивируют.
Встреча временно исполняющего обязанности Псковской области Михаила Ведерникова с членами инициативной группы Порховского района состоялась на самом полигоне. Главный вопрос — будет ли в будущем функционировать полигон, передает «Псковская Лента Новостей».
«Одна из ближайших целей — снизить нагрузку на Порховский полигон. До конца года должны утвердить новую схему обращения ТБО. В ней Порховского полигона я не вижу», — сказал Ведерников.
Планируется, что новая схема обращения с твердыми бытовыми отходами будет работать с начала 2019 года. До закрытия наблюдение за полигоном ведут специалисты Росприроднадзора.
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