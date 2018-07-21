Полигон в Порховском районе Псковской области закроют к 2019 году

Псков , 21 июля. Михаил Ведерников рассказал о том, что в Порховском районе полигона не будет: свалку закроют и рекультивируют.

Встреча временно исполняющего обязанности Псковской области Михаила Ведерникова с членами инициативной группы Порховского района состоялась на самом полигоне. Главный вопрос — будет ли в будущем функционировать полигон, передает «Псковская Лента Новостей».

«Одна из ближайших целей — снизить нагрузку на Порховский полигон. До конца года должны утвердить новую схему обращения ТБО. В ней Порховского полигона я не вижу», — сказал Ведерников.

Планируется, что новая схема обращения с твердыми бытовыми отходами будет работать с начала 2019 года. До закрытия наблюдение за полигоном ведут специалисты Росприроднадзора.

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