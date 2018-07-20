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Черногория заявила о намерении помочь Македонии вступить в НАТО
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Черногория заявила о намерении помочь Македонии вступить в НАТО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БЕЛГРАД, 20 июл — РИА Новости. Черногория всесторонне поддерживает вступление Македонии в НАТО, Подгорица поделится со Скопье своим опытом евроатлантической интеграции, заявил глава черногорского МВД Мевлудин Нуходжич своему македонскому коллеге Оливеру Спасовски.
Нуходжич в пятницу находится с рабочим визитом в Македонии, где провел встречу с главой МВД страны, в ходе которой передал поздравления от руководства Черногории властям в Скопье в связи с приглашением к началу переговоров о вступлении в Североатлантический альянс.
"Македония в этом процессе может рассчитывать на сильную и дружескую поддержку Черногории. Уверен, что наш опыт будет полезен для европейской и евроатлантической интеграции, которая предстоит Македонии", — цитирует пресс-служба правительства Черногории министра.
"Приглашение Македонии к началу переговоров о вступлении в НАТО имеет особое значение с точки зрения региональной безопасности… Выгода от членства в этой организации заметна (в Черногории — ред.) и в других сферах, особенно в экономическом плане, через рекордную посещаемость туристов в прошлом году и иностранные инвестиции", — указал глава черногорского МВД.
В начале июня 2017 года Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил в ходе саммита организации в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в НАТО.
Столтенберг уточнил, что «как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, мы сможем официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония». После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.
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