Порошенко похвалил «Бумбокс» за поддержку «украинских пленников Кремля»

Президент Украины Петр Порошенко высказал одобрение группе «Бумбокс» за концерт на границе с Крымом , который после референдума в 2014 году присоединился к России и который Украина считает оккупированной территорией.

У себя в твиттере украинский лидер опубликовал фото с выступления. «Музыканты группы „Бумбокс“ вчера сыграли концерт на границе с аннексировангым Россией Крымом, поддержав украинских пленников Кремля», — написал он.