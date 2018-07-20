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Шойгу и Либерман договорились об усилении координации в Сирии
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Шойгу и Либерман договорились об усилении координации в Сирии 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман договорились усилить координацию в Сирии, обсудили ситуацию на Голанских высотах. Об этом сообщает Минобороны Израиля.
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