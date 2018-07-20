Назван список опасных мобильных приложений

Аналитическое агентство компании «Appthority» составило список самых опасных мобильных приложений, ссылаясь на собственное исследование за второй квартал 2018 года. Исследователи по кибербезопасности оценивали приложения по нескольким параметрам. Например, к опасным относят те, что не соблюдают заявленную политику конфиденциальности или запрашивающие у пользователей много прав. Такие приложения могут без ведома владельца отправлять на сервер различные данные, связанные с местом его работы, а также информацию из адресной книги или даже смс-сообщения. Также некоторые из приложений могут отключать протокол, который шифрует передаваемые данные и защищает их от злоумышленников. В таком случае мессенджеры могут использоваться мошенниками для доступа к персональным данным пользователей.

Самыми небезопасными для «iOS»-устройств эксперты признали мессенджеры «WhatsApp» и «Facebook Messenger», а также навигационное приложение «Waze». Для смартфонов на «Android» возглавили антирейтинг по безопасности эти же приложения, а третье место занял «Telegram». Также эксперты рассказали, что некоторые приложения предприятия сами вносят в чёрный список, чтобы избежать утечек информации. Прежде всего к этой категории относятся мессенджеры, клиенты социальных сетей и сервисы для онлайн-знакомств.