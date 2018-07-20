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Назван список опасных мобильных приложений
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Назван список опасных мобильных приложений 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Аналитическое агентство компании «Appthority» составило список самых опасных мобильных приложений, ссылаясь на собственное исследование за второй квартал 2018 года. Исследователи по кибербезопасности оценивали приложения по нескольким параметрам. Например, к опасным относят те, что не соблюдают заявленную политику конфиденциальности или запрашивающие у пользователей много прав. Такие приложения могут без ведома владельца отправлять на сервер различные данные, связанные с местом его работы, а также информацию из адресной книги или даже смс-сообщения. Также некоторые из приложений могут отключать протокол, который шифрует передаваемые данные и защищает их от злоумышленников. В таком случае мессенджеры могут использоваться мошенниками для доступа к персональным данным пользователей.
Самыми небезопасными для «iOS»-устройств эксперты признали мессенджеры «WhatsApp» и «Facebook Messenger», а также навигационное приложение «Waze». Для смартфонов на «Android» возглавили антирейтинг по безопасности эти же приложения, а третье место занял «Telegram». Также эксперты рассказали, что некоторые приложения предприятия сами вносят в чёрный список, чтобы избежать утечек информации. Прежде всего к этой категории относятся мессенджеры, клиенты социальных сетей и сервисы для онлайн-знакомств.
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