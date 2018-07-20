На развязке на 9 Января в Воронеже снова изменится схема движения

На реконструируемой транспортной развязке снова изменится схема движения, сообщили в пресс-службе мэрии.

С 23:00 24 июля до 20 августа будет закрыт правый поворот с улицы 9 Января (движение из центра) на улицу Антонова-Овсеенко. Напомним, что в настоящее время закрыто движение и по автодороге вдоль жилого комплекса «Резиденция». Зато откроют проезд по правоповоротному съезду с улицы Антонова-Овсеенко в сторону Семилук

Движение по улице 9 Января из центра города будет организовано следующим образом:

для движения по улице 9 Января в сторону Придонского/Семилук — проехать прямо (по путепроводу);для движения в сторону Северного жилого района (московское направление)— проехать прямо по путепроводу, сразу за ним повернуть направо на построенный и открытый для движения съезд (указатели на Курск Москву ), проехать под путепроводом в направлении улицы Героев Сибиряков до ярмарки строительных материалов, развернуться и проследовать в обратном направлении под путепроводом на улицу Антонова-Овсеенко (московское направление);для движения в сторону Юго-Западного жилого района (курское направление) — проехать прямо по путепроводу, сразу за ним повернуть направо на построенный и открытый для движения съезд (указатели на Курск и Москву), проехать под путепроводом в направлении улицы Героев Сибиряков.

При движении по улице 9 Января со стороны Придонского/Семилук:

для движения по улице 9 Января в центр города — проехать прямо (по путепроводу);для движения в сторону Юго-Западного жилого района (курское направление) — повернуть направо перед путепроводом (указатель «Курск, Москва»);для движения в сторону Северного жилого района (московское направление)— повернуть направо перед путепроводом (указатель «Курск, Москва»), доехать до ярмарки строительных материалов, развернуться и следовать обратно в направлении улицы Антонова-Овсеенко под путепроводом (указатель «Москва, Семилуки»).

При движении из Юго-Западного жилого района (курское направление):

для движения в сторону Северного жилого района — проехать прямо (под путепроводом);для движения в сторону центра города — проехать на светофоре вдоль кафе «Иверия» (указатель «Центр, ул. 9 Января») и повернуть направо на улицу 9 Января (на путепровод);для движения в сторону Придонского/Семилук — проехать под путепроводом (указатель «Москва, Семилуки»), за АЗС «Донако» повернуть направо и выехать на путепровод.

При движении по улице Антонова-Овсеенко (со стороны Северного жилого района):

для движения в Юго-Западный жилой район (курское направление) — проехать прямо под путепроводом (указатель «9 Января (центр), Курск»);для движения в сторону центра города — проехать прямо под путепроводом (указатель «9 Января (центр), Курск»), на светофоре у кафе «Иверия» повернуть направо в направлении улицы 9 Января и повернуть направо на путепровод;для движения в сторону Придонского/Семилук — проехать по новому правоповоротному съезду (указатель «Семилуки»).