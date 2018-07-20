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Грузопоток из Германии на Север не нуждается в Rail Baltic
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Грузопоток из Германии на Север не нуждается в Rail Baltic 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
По мнению П. Верницкого, никакой экономической необходимости в строительстве новой дорогостоящей железнодорожной магистрали из Германии на европейский Север не имеется. Он подчеркнул, что уже используемые грузоперевозчиками маршруты и пути вполне успешно справляются со своей задачей.
Экономист обратил внимание на то, что конечной точкой маршрута будущей Rail Baltic станут эстонские порты, которые и без того не слишком загружены европейскими грузами, так как из германского Киля те прямиком идут в Финляндию, из нее в Выборг, а оттуда по Северной автостраде попадают в подбрюшье России. В том, что Rail Baltic будет плотно загружена перевозкой пассажиров из Европы в страны Балтии и обратно, П. Верницкий также сильно сомневается.
Sputnik Эстония уже писал о том, что 13 июля Исполнительное агентство инноваций и сетей ЕС (INEA), совместное предприятие стран Балтии RB Rail, Министерство экономики и коммуникаций Эстонии, Министерство транспорта Латвии и Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подписали соглашение о получении от Европейской комиссии субсидии в размере €110 млн на поддержку строительства скоростной железнодорожной магистрали Rail Baltic.
Из выделяемой Еврокомиссией суммы больше всех — €98,4 млн — получит Литва, €6,9 млн — Латвия, а Эстонии останется лишь €5,1 млн К полученной субсидии Литве придется добавить из собственной казны €17,2 млн, Латвии — 1,1 млн и Эстонии — €900 тыс.
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