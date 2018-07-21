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Петербургскую воду признали самой чистой в России
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Петербургскую воду признали самой чистой в России 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Петербург назван городом с самой чистой водой в России. На втором месте после него Москва, на третьем — Республика Северная Осетия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ссылаясь на исследования Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор отметил качество сетей водоснабжения, которые, по мнению специалистов Федеральной службы, находятся в идеальном состоянии, — заявили на предприятии.
Идеальное состояние подразумевает собой также соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам всех центральных источников питьевого водоснабжения. А городе на Неве уже 10 лет используется технология двухступенчатого обеззараживания. Очистка от нефтепродуктов и избавление от запаха происходит с помощью порошкообразного активированного угля. На «Водоканале» следят также за состоянием и поведением раков и рыб, по которому определяются перемены в качестве воды.
Ранее Пятый канал рассказывал о критической ситуации с водой на Украине. Единственное в стране предприятие по производству жидкого хлора, который необходим для фильтрации, прекратило свою работу. Об этом стало известно 20 июля.
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