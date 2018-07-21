Петербургскую воду признали самой чистой в России

Роспотребнадзор отметил качество сетей водоснабжения, которые, по мнению специалистов Федеральной службы, находятся в идеальном состоянии, — заявили на предприятии.

Идеальное состояние подразумевает собой также соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам всех центральных источников питьевого водоснабжения. А городе на Неве уже 10 лет используется технология двухступенчатого обеззараживания. Очистка от нефтепродуктов и избавление от запаха происходит с помощью порошкообразного активированного угля. На «Водоканале» следят также за состоянием и поведением раков и рыб, по которому определяются перемены в качестве воды.