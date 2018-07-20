В Ростовской области во время строительства дороги нашли 9 снарядов времен ВОВ

Во время строительства дорог в Ростовской области нашли девять снарядов времен Великой Отечественной войны, пишет Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный ДПЧС.

«В поселке Реконструктор в районе мемориала были найдены девять снарядов различного калибра. Кроме того, в станице Ольгинской на выезде между озерами обнаружили еще один снаряд», — следует из сообщения.

Также на Волгодонской развязке обнаружили две минометные мины, ручную гранату и снаряд.

Всего с начала 2018 года в Ростовской области нашли 321 боеприпас времен ВОВ.