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Владимир Аветисян ответит за крах «Газбанка»
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Владимир Аветисян ответит за крах «Газбанка» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В начале недели телеграмм-каналы распространили слова директора информационного агентства «Саминвестор» Ильи Липкинда о возможных последствиях краха «Газбанка» для его фактического владельца Владимира Аветисяна. По слухам, сразу после отзыва лицензии у кредитной организации начались выемки документов в родственных ей компаниях, включая «Самараэнерго». Якобы ради «друзей» банк неоднократно переводил средства для последующего обналичивания в других банках, что и стало поводом для претензий ЦБ по поводу отмывания денег. Говорят, дело ведет ФСБ и отнюдь не на местном уровне, а выемки касаются операций «Газбанка» за десятилетний срок.
Слухмейкеры не исключают, что в дальнейшем может появиться и уголовное дело в отношении руководства «Газбанка» с возможным изъятием долей в небанковских активах Аветисяна и его приближенных в счет возмещения ущерба, нанесенного банком государству. Слухмейкеры также не исключают, что уйти от ответа олигарху не помогут даже должности советника гендиректора «Ростеха» и зампредседателя правления Роснано. В связи с этим в телеграмм-каналах появился и слух о том, что Владимир Аветисян планирует пройти в Совет Федерации, чтобы получить неприкосновенность.
Комментариев нет  Выйти на связь с пресс-секретарем Владимира Аветисяна на момент сдачи материала «ФедералПресс» не удалось.
Фото: vk.com / claptomaniadblack
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