На автодроме «Хоккенхаймринг» в Германии завершилась первая свободная практика Гран-при Германии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул партнёр Хэмилтона по команде Валттери Боттас.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин завершил сессию с 19-м временем, его напарник Лэнс Стролл показал 18-й результат.
Формула-1. Гран-при Германии. Вторая практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.13,085 2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,026 3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,105 4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,225 5. Кими Райкконен («Феррари») — +0,342 6. Ромен Грожан («Хаас») — +0,888 7. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,104 8. Шарль Леклер («Заубер») — +1,289 9. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,411 10. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1,423 11. Серхио Перес («Форс Индия») — +1,467 12. Карлос Сайнс («Рено») — +1,507 13. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +1,597 14. Маркус Эрикссон («Заубер») — +1,698 15. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,708 16. Брендон Хартли («Торо Россо») — +1,745 17. Фернандо Алонсо («Макларен») — +1,751 18. Лэнс Стролл («Уильямс») — +2,184 19. Сергей Сироткин («Уильямс») +2,323 20. Стоффель Вандорн («Макларен») — +2,369.