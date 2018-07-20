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Ферстаппен — лучший во второй тренировке Гран-при Германии, Сироткин — 19-й
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Ферстаппен — лучший во второй тренировке Гран-при Германии, Сироткин — 19-й 

Чемпионат.com 1 час назад
На автодроме «Хоккенхаймринг» в Германии завершилась первая свободная практика Гран-при Германии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул партнёр Хэмилтона по команде Валттери Боттас.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин завершил сессию с 19-м временем, его напарник Лэнс Стролл показал 18-й результат.
Формула-1. Гран-при Германии. Вторая практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.13,085  2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,026  3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,105  4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,225  5. Кими Райкконен («Феррари») — +0,342  6. Ромен Грожан («Хаас») — +0,888  7. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,104  8. Шарль Леклер («Заубер») — +1,289  9. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,411  10. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1,423  11. Серхио Перес («Форс Индия») — +1,467  12. Карлос Сайнс («Рено») — +1,507  13. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +1,597  14. Маркус Эрикссон («Заубер») — +1,698  15. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,708  16. Брендон Хартли («Торо Россо») — +1,745  17. Фернандо Алонсо («Макларен») — +1,751  18. Лэнс Стролл («Уильямс») — +2,184  19. Сергей Сироткин («Уильямс») +2,323  20. Стоффель Вандорн («Макларен») — +2,369.
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