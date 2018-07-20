Топ-менеджеры российских и зарубежных компаний прочтут лекции студентам ДВФУ на ВЭФ 

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Руководители крупных российских и зарубежных компаний проведут лекции для студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в молодежный день Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом в пятницу в ходе круглого стола «Развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке: проблемы и решения» сообщил ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов.
"Уже 15 руководителей крупных российских и зарубежных дали согласие на то, чтобы прочитать лекции для наших студентов в молодежный день форума. Это руководители, которые ведут крупные многомиллиардные проекты по всему миру. Я ожидаю, что нашим студентам прочитают около 30-40 лекций", — сказал Анисимов.
Ректор ДВФУ сказал ТАСС, что среди приглашенных лекторов — председатель правления Сбербанка Герман Греф, который расскажет про цифровизацию госуслуг, и бывший председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, который проведет лекцию о криптовалюте. Кроме них, перед студентами выступят представители бизнеса из Японии, Китая, Канады и США.
Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября во Владивостоке на базе кампуса ДВФУ на острове Русский. Планируется, что форум посетят около 7 тыс. человек.