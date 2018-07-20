Топ-менеджеры российских и зарубежных компаний прочтут лекции студентам ДВФУ на ВЭФ

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Руководители крупных российских и зарубежных компаний проведут лекции для студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в молодежный день Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом в пятницу в ходе круглого стола «Развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке: проблемы и решения» сообщил ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов

"Уже 15 руководителей крупных российских и зарубежных дали согласие на то, чтобы прочитать лекции для наших студентов в молодежный день форума. Это руководители, которые ведут крупные многомиллиардные проекты по всему миру. Я ожидаю, что нашим студентам прочитают около 30-40 лекций", — сказал Анисимов.